Із жовтого у помаранчевий: чому у кішки змінюється колір очей – яскраві фото

Очі кішки можуть змінювати колір із зеленого та жовтого на яскраво-жовтий та помаранчевий. Що на це впливає – читайте у матеріалі.

Студентка з Канади, яку звати Габріела Карвалхо, взяла до себе білу кішку Айворі ще у 2020 році. Перед тим померла її попередня домашня улюблениця.

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Тоді дівчина думала, що більше не буде забирати до себе тварин, проте похід до притулку змінив її плани. "Я пройшла повз кошенят, а потім повз Айворі — гарну маленьку чарівну білу кішку, яка розглядала мене своїми великими очима", — зазначила Карвалхо.

Айворі вийшла, підійшла до мене та лягла прямо на коліна. Вона почала муркотіти й це було дуже голосно,

– пригадала Габріела Карвалхо.

Кішка виділялася не тільки білою шерстю, а й різноколірними очима: зеленим та жовтим. Відомо, що це явище називається гетерохромією.

— різний колір райдужної оболонки правого і лівого ока або неоднакова забарвлення різних ділянок райдужної оболонки одного ока. Вона є результатом відносного надлишку або нестачі меланіну (пігменту).

Згодом дівчина дізналася ще одну незвичайну особливість кішки. Виявилось, що очі Айворі можуть періодично змінювати колір – залежно від погоди. Наприклад, із зеленого та жовтого на яскраво-жовтий та помаранчевий.

Особливості котячих очей досконало не вивчені, проте Габріела уточнює, що гетерохромія ніяк не позначається на самопочутті кішки.

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"Я до божевілля люблю Айворі, вона моє спасіння. Я дуже вдячна долі за нашу зустріч. Вона була моїм найкращим другом під час пандемії COVID-19, карантину. Вона безцінна. Я рада, що вона обрала мене першою", — розповіла Карвалхо.

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