Історичне рішення: в Іспанії розлучена пара спільно опікуватиметься песиком

У Мадриді суддя надав спільну опіку над собакою розлученій парі. Кожен із подружжя не хотів, щоб улюбленець залишався лише у когось одного.

Це вперше в історії судових рішень в Іспанії вирішили долю чотирилапого члена родина. Мадридський суд саме так сприйняв улюбленця: як повноправного учасника стосунків.

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Опіка над улюбленцем після розриву

Лола Гарсія з юридичної фірми Law & Animals подала цю справу до суду відповідно до Європейської конвенції про захист домашніх тварин 1987 року, яку Іспанія ратифікувала у 2017 році.

Вона сказала, що це революційне рішення, оскільки її клієнтка змогла заявити про себе не як "співвласницю", а як "співвідповідальну" за її виховання.

Як докази у справі використали:

договір про усиновлення собаки на ім'я Панда,

ветеринарні рахунки,

фотографії, на яких троє розглядаються як сім'я, точно так само, якщо б це була сімейна світлина з дітьми.

Суддя постановив, що докази у провадженні виявляють афективні стосунки між позивачем і собакою, яка гідна законної опіки. Відтак Панда буде почергово жити у двох експартнерів протягом місяця.

Суд вважав, що обидві сторони несуть солідарну відповідальність і співдоглядають собаку на ім'я Панда. Адвокатка, яка подала справу до суду, сказала, що це "піонерське рішення".

Зараз в Іспанії розробляється новий закон, за яким тварини більше не вважатимуться об'єктами, а юридично визнаватимуться живими істотами. Цей статус полегшить партнерам запит на спільну опіку над домашнім улюбленцем після розриву стосунків.

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Закони про опіку над собаками у світі

У Великій Британії юридично собаки розглядаються як неживі об’єкти, подібні до автомобілів, будинків або інших особистих речей. Справи щодо опіки зводяться до визначення того, хто є єдиним власником.

В Австралії немає законодавства щодо того, як суди повинні орієнтуватися на умови проживання домашніх тварин після розлучення. В Україні ситуація аналогічна.

Франція змінила свій закон у 2014 році, щоб домашні тварини вважалися живими істотами, а не "пересувними товарами". Новий статус означав, що пари можуть боротися за спільну опіку у справах про розлучення.