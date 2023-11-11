Так, британські дослідники в лісах Індонезії виявили єхидну Аттенборо. Довгий час вважалося, що цей вид ссавців вимер.

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Дослідники зафільмували унікальну єхидну Аттенборо

Вченим Оксфордського університету вдалося записати 4 короткі відео з довгоклювою єхидною, знятих фотопасткою в Циклопових горах Індонезії.

Я відчув почуття ейфорії, вся команда перебувала в ейфорії,

– розповів біолог Джеймс Кемптон.

Донедавна єдиним доказом існування Zaglossus attenboroughi був екземпляр мертвої тварини. Він представлений у Музеї природної історії в Нідерландах.

Досі єхидна Аттенборо була представлена лише цим опудалом / Фото BBC, Johan Fisher

Кемптон додав, що відкриття вони зробили в останній день експедиції. Також каже, що листувався з Девідом Аттенборо, в честь якого названа єхидна, й той був "в абсолютному захваті".

Окрім єхидни, експедиція виявила нові види комах і жаб. Ще спостерігала за популяціями деревного кенгуру та райських птахів.

В Індонезії виявили єхидну Аттенборо: дивіться відео

Єхидна Аттенборо: що відомо про цю істоту

Цей різновид єхидн отримав свою назву на честь британського натураліста сера Девіда Аттенборо.

Колючих, волохатих єхидн з "дзьобом" – витягнутою мордою – називають "живими копалинами". Вважається, що ці істоти з'явилися приблизно 200 мільйонів років тому, коли Землею ще бродили динозаври.

Крім качконоса, єхидна – єдиний ссавець, який відкладає яйця.

Існує чотири види єхидн з довгим або коротким "дзьобом" / Фото Steve Christo, Corbis

Вчені не знають, наскільки велика та стійка популяція цього виду. І, попри те, що довгоклюва єхидна Аттенборо перебуває під загрозою зникнення, зараз не вважається видом, що охороняється в Індонезії.

Птахи Акікікі також перебувають на межі зникнення

Акікікі, невеликий сірий птах, що походить з Гаваїв, наразі перебуває на межі зникнення. Оскільки в дикій природі залишилося лише 5 особин, майбутнє маленького птаха висить на волосині.

Якщо не вжити негайних і ефективних заходів збереження, Акікікі зіткнеться з неминучою загрозою повного зникнення з лиця Землі протягом найближчих місяців.