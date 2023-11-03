Якщо не вжити негайних і ефективних заходів збереження, Акікікі зіткнеться з неминучою загрозою повного зникнення з лиця Землі протягом найближчих місяців.

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Акікікі може повністю зникнути

У мальовничих і зелених горах Кауаї мешкає вид медоносів, відомий як крихітні птахи акікікі. Ці чудові створіння здавна процвітали в цьому регіоні, однак підвищення температури через зміни клімату спричинило наплив малярійних комарів у місцях проживання цих птахів. На жаль, наслідки цього екологічного збурення виявилися вкрай катастрофічними.

Птахи дуже сприйнятливі до хвороб, які передаються комарами. Відсутність будь-якого імунітету наражає їх на великий ризик зараження пташиною малярією, яка, як відомо, є смертельною для більшості дорослих дрібних медоносів.

Природоохоронці активізували свої зусилля, щоб захистити вид від неминучого зникнення, створивши страхову популяцію в центрах збереження птахів, розташованих на островах Кауаї та Мауї.

Наша місія – надати безпечний притулок популяціям видів, що перебувають під загрозою, щоб, коли довкілля буде відповідним для їхнього виживання в довгостроковій перспективі, ми змогли їх повторно випустити,

– додає Бейлі.

Нещодавно її команда припинила спроби зловити кількох птахів і забезпечити їх безпеку. Натомість вони зосередилися на ретельному зборі яєць, що не вилупилися.

Іншим видам медоносних рослин, як-от паліла, також загрожують комарі / Фото San Diego Zoo Wildlife Alliance

Що роблять природоохоронці?

Під час щорічного сезону гніздування спеціальна команда відправляється в місію на гірські плато Кауаї, оснащена камерою, прикріпленою до подовженої жердини. Їх мета: оглядати верхівки дерев у пошуках будь-яких ознак пташиного життя.

Цього сезону їхні зусилля принесли плоди, оскільки вони тріумфально врятували 10 дорогоцінних яєць, які були негайно переміщені в безпечний інкубатор, а потім транспортовані до Центру охорони птахів. Зараз там перебуває приблизно 50 акікікі – від дитинчат до дорослих птахів. Врятовані особини житимуть у спеціальних вольєрах з імітацією природного довкілля.

Там їх буде захищено від комарів, а взаємодія з людьми дуже обмежена. Як тільки загрозу пташиної малярії буде усунуто, птахів випустять на волю.

Зауважимо: пташина малярія ставить під загрозу виживання не лише акікікі, а й інших видів лісових птахів, що зникають. На Гаваях існувало понад 50 видів медоносів, півчих птахів, які харчуються нектаром та комахами. Зараз залишилося всього 17, оскільки багато популяції були знищені хворобами, що переносяться комарами.