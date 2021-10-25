Індик дзьобнув журналістку, вона зойкнула, а десятки птахів відповіли: неймовірно веселе відео

Журналістка Анна Стюарт з Великої Британії вела репортаж із ферми. Дівчина стояла серед зграї індиків, коли несподівано трапився кумедний інцидент.

Анна Стюарт знімала репортаж про ферму KellyBronze. Ця ферма, розташована у графстві Ессекс, займається вирощуванням індиків.

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Індик дзьобнув за сідниці

Під час репортажу один з індиків дзьобнув журналістку за сідниці. Дівчина крикнула, а птахи зареготали їй у відповідь.

Анна сказала оператору: "Він вхопив мене за сідниці!". На цей крик птахи відреагували ще раз: вони знову голосно "посміялися" з дівчини.

Журналістка опублікувала епічне відео у своєму твітері. Вона попередила, що кадри обов'язково потрібно дивитися зі звуком.

Індик дзьобнув журналістку: дивіться епічне відео

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Користувачі мережі коментують веселі кадри:

"Суперсила моєї мами – це вміння говорити з індиками, а вони відповідають".

"Це було чудово".

"Я подивився 6 разів на повторі".

"Занадто смішно".

"Нам потрібно бачити більше індиків, які сміються".

Тваринки можуть з легкістю розсмішити своїми гримасами чи витівками. Ще більше задоволення – спостерігати за власними домашніми улюбленцями, про якихЗбалансований корм із поживними речовинами не тільки втамує їхній голод, але й збадьорить. Відтак гарні фото і відео вам гарантовані.