Ідеальний політ: вірусне відео про літак, повний собак, підкорює тікток

Учасниця цього незвичного польоту зізнається, що вона не хотіла приземлятися. Літаком песиків перевозили з Алабами в Орландо, штат Флорида, щоб врятувати від евтаназії.

26-річна Кассандра Бержерон опинилася серед добровольців, які допомогли перевезти собак у маленькому літаку. Всього на борту було 27 песиків, а політ тривав близько 45 хвилин.

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Рятівний політ

Собак різного віку забрали з переповнених притулків в Алабамі. Якби не добровольці та мужній капітан Майкл Янг, цих песиків могли б приспати. А тепер вони отримали шанс на життя та новий дім.



Всюди у літаку були собаки / Скриншот з відео

Як усе відбувалося

Спершу собакам дали трохи меду, щоб їх не нудило в польоті. Потім тваринкам дали побігати й погратися, щоб під час перельоту вони були спокійнішими.

Першими у літак сіли 4 добровольців. Вони не брали з собою ніяких речей – щоб у салон помістилося якомога більше собак.

Потім на борт пустили врятованих тварин. Завданням волонтерів було забезпечити порядок: треба було, щоб собаки не заважали Янгу керувати літаком.

Цуценята намочили волонтерів

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе



Песики добре перенесли політ / Скриншот з відео

Собаки поводили себе на диво спокійно. Тільки деякі цуценята не втрималися і трохи намочили волонтерів. Втім, це зовсім не зіпсувало враження від польоту.

Я була у чистому блаженстві. Я не хотіла приземлятися. Я не могла перестати посміхатися протягом усього часу, – розповідає авторка відео.

Капітан Майкл Янг, професор та пілот Університету Центральної Флориди, очолює рятувальні польоти для собак з Алабами. Він допоміг врятувати вже понад 7 тисяч песиків.

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