Хто не спить, гріється на сонечку: у Чорнобилі показали яскраві зимові фото тварин
Джерело:фейсбук Чорнобильського заповідника
У Чорнобильському заповіднику поділилися світлинами, на яких місцева фауна ловить проміння зимового сонця. До фотопасток потрапили лисиця і козуля.
У заповіднику розповідають, що звірі інстинктивно підлаштовуються під ритм сонця. Схід та захід світила є для них орієнтирами, коли потрібно прокидатися та засинати.
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До фотопастки потрапила козуля / Фото з фейсбуку Чорнобильського заповідника
Знавці тварин кажуть, що звірі на рівні інстинктів знають, що зимове сонцестояння вже відбулося і природа повертає на весну.
Вони відчувають, що найдовша ніч вже минула, і все ближче пора відродження, оновлення й буяння життя,
– розповідають у заповіднику.
Втім, і людям, і тваринам розслаблятися ще рано – поки панує зима, попереду ще чатують морози, сніги та завірюхи.На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додаванням корисних речовин, які так потрібні тваринкам.
Вражаюча світлина лисиці / Фото з фейсбуку Чорнобильського заповідника
Сонце над Чорнобильським заповідником / Фото з фейсбуку Чорнобильського заповідника
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