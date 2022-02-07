Хроплять та підскакують: як кумедно відпочивають тюлені на суші
Джерело:тікток johnbozinov
Новозеландський фотограф Джон Бозінов перебуває на експедиції в Антарктиці. Звідти чоловік публікує багато фото та відео контенту.
Великої кількості переглядів на сторінці фотографа у соціальній мережі тікток назбирав ролик з тюленями.
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На кадрах видно, як вони відпочивали на березі, проте під час сну чхали, "хрюкали" та підскакували всім тілом. Крім того, на сторінці є відео, де можна почути, як тварина хропить.
Дивіться відео: як відпочиває тюлень
Ролики з тюленями назбирали сотні тисяч переглядів та безліч коментарів людей, які були вражені побаченим. Користувачі порівняли тюленя зі своїми чоловіками та батьками.
Дивіться відео: як хропить тюлень під час сну
Що відомо про тюленів
Мешкають у прибережних водах північної Атлантики й Тихого океану, а також Балтійського й Північного морів. Завдовжки вони до 190 сантиметрів, а вагою до 170 кілограмів.
Тривалість життя у тюленів залежить – самка це чи самець. Самки живуть довше – в середньому термін їх життя становить 35 років. Самці – в середньому на 10 років менше – 25 років.
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Тюлені дуже незграбні та повільні на суші, оскільки при пересуванні вони спираються на передні кінцівки та живіт, а задні кінцівки просто волочаться по землі. Проте у воді вони здатні розвивати швидкість до 25 кілометрів на годину.