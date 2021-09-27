Хом'як торгує криптовалютами: як гризун допомагає господарю розбагатіти

Хом'як, якого назвали Містер Гокс, допомагає господарю розбагатіти. Для цього гризун торгує криптовалютами.

Для Містера Гокса анонімний чоловік зробив спеціальну клітку. У ній встановлено 2 пластикові тунелі та бігове колесо.

Важливо Собаки можуть допомагати лікувати людей: у чому особливості каністерапії

Коли хом'як бігає у колесі, він у випадковому порядку обирає 30 криптовалют. В тунелях же є датчики руху, що змушують комп’ютерну програму купувати та продавати токени. Тобто у випадку, коли хом'як біжить у правий тунель — відбувається покупка, у лівий — продаж.

Клітка для хом'яка / Фото Protos

Попри випадковість дій Містера Гокса, менш ніж за 3 місяці дохід зріс на 29% — з 390 доларів до 498 доларів.

Які були найкращі операції хом’яка:

Покупка токена Chiliz (CHZ) на суму 23,60 доларів і його продаж за 36,44 долара.

Покупка токена Pantos (PAN) на 23,57 долара і його продаж за 35,33 долара.

Покупка Dogecoin на 23,79 долара та продаж за 34,8 долара.

Найбільшим активом Містера Гокса наразі став токен TRON (TRX). Його придбали 5 разів, а з дня першої угоди ціна зросла на 40%.

Цікаво Унікальна такса-альбінос: чому ніхто не хотів забирати чотирилапого з притулку

Крім того, господар запустив трансляцію, завдяки якій користувачі можуть спостерігати за діями хом'яка в реальному часі.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Дивіться відео: як хом'як здійснює покупку та продаж