У холодній воді понад 12 годин: як дельфіни допомогли рятувальникам знайти в затоці хлопця

У затоці Тралі врятували 24-річного хлопця, що 12 годин перебував у холодній воді. Це вдалося завдяки зграї дельфінів, що плавали поруч.

Руайрі МакСорлі хотів проплисти понад 8 кілометрів від пляжу Каслгрегорі до скелі Маклагмор. Проте хлопцеві не вистачило сил.

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Берегова охорона знайшла одяг плавця на пляжі та розпочала рятувальну операцію. Коли сонце почало заходити, екіпаж затурбувався, адже в темноті пошукові роботи важче здійснювати.

Тоді їх увагу привернула зграя дельфінів, які допомогли врятувати Руайрі. Близько 20:30 рятувальники знайшли притомного хлопця, проте з сильним переохолодженням.

"Я бачив ці чорні хвости у воді і не знав, дельфіни це чи акули. Я просто подумав, що було б непогано погуглити, перш ніж стрибати в воду. Але вони не заподіяли мені ніякої шкоди. У мене не було з ними проблем. Вони просто плавали навколо. Думаю, вони намагалися мені допомогти", – розповів Руайрі МакСорлі.

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