Холодець, майонез та горіхи: який негативний вплив на собак та кішок мають страви "зі столу"

Під час новорічних свят на домашніх улюбленців чекає багато небезпек – ялинкові прикраси, салюти чи неправильна їжа. Власники мають знати, як вберегти котів та собак.

Для домашніх улюбленців їжа "зі столу" небезпечна, адже може вплинути на стан здоровʼя. Саме тому важливо, аби господарі памʼятали, як звичні для людини страви можуть негативно вплинути кота чи собаки.

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Жирні страви з майонезом

Така їжа може призвести до шлунково-кишкових захворювань та отруєння, що проявляються блювотою, діареєю та гострим животом. Крім того, у домашніх тварин можуть діагностувати панкреатит, тобто запалення підшлункової залози.



Шкідлива їжа для тварин / Фото Shutterstock​

Усе це може перейти в хронічну форму, як результат, котикові чи собаці доведеться довго перебувати на дієті чи все життя.

Холодець

Що може зробити страва, яка здається нешкідливою:

З'їдені у великій кількості кістки призводять до запору.

Іноді у тварин починається діарея або блювання з кров'ю. Це означає, що в улюбленця травматичний гастроентерит.

Кістки спричиняють шлунково-кишкову кровотечу, травмуючи слизову оболонку шлунка та кишечника.

Гострі трубчасті кістки півня, курки або іншої птиці призводять до перфорації стравоходу, кишечника або шлунка, викликаючи перитоніт та сепсис.

Шоколад

Відомо, що до складу шоколаду входить кофеїн і теобромін, які негативно впливають на нервову та серцево-судинну систему. У великих дозах ці ласощі можуть бути навіть смертельно небезпечними для улюбленця.



Їжа під час свят / Фото Getty Images

Виноград, родзинки, горіхи

Ці продукти токсичні для собак і котів, особливо якщо були з'їдені у великій кількості. Горіхи тварини нездатні переварити. Крім того, вони небезпечні тим, що нерідко провокують дуже сильну алергічну реакцію, що призводить до набряків та навіть зупинки дихання.

Алкогольні напої

Є господарі, які можуть вирішити пригостити чотирилапого алкогольним напоєм. Це найстрашніше, що може статися з кішкою чи собакою. Навіть невелика кількість випитого може викликати серйозне отруєння та призвести до летального наслідку.

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Будь-які гострі, смажені, солоні, копчені, мариновані страви токсичні та небезпечні для котів і собак. Під загрозою опиняються усі органи шлунково-кишкового тракту.

Облизування майонезу, гострих соусів, кетчупу або гірчиці може вдарити по підшлунковій залозі та печінці. Особливо, якщо є якісь хронічні захворювання, пов'язані з травними органами.