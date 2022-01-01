Експерти котячого журналу Іnverse провели дослідження й дізналися, що подобається котам у поведінці людини. Розповідаємо, як потрібно поводити себе із котом, якому ви хочете сподобатися.

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Зробіть так, щоб кішка могла контролювати ситуацію

Не беріть тварину на руки, не обмежуйте її простір та не заганяйте "в глухий кут". Усе це злякає пухнастика й викличе миттєву недовіру.

Краще зачекайте, поки тварина сама прийде до вас. Можна зацікавити її іграшкою або їжею, але не змушувати силоміць бути з вами.



Краще не робити різких рухів, якщо хочете потоваришувати з котом / Фото Unsplash

Нехай кішка сама обирає

Дайте тварині змогу вирішувати, коли спілкуватися з вами, а коли уникати спілкування. Власний простір та свобода додають котам впевненості – так вони швидше підуть на контакт із вами.

Не виглядайте загрозливо

Спробуйте опинитися на одному рівні з кішкою – присядьте навколішки або вмостіться на диван. Можна обережно простягнути руку – якщо тварина захоче спілкуватися, то почне тертися мордочкою або тілом об руку.

Тоді можна спокійно гладити тварину – вона буде задоволена спілкуванням.

Щоб ваш котик муркотів від задоволення, обирайте для нього смачні та поживні корми Purina®, розроблені за найвищими стандартами якості та безпеки.

Будьте передбачуваними

Кішки страшенно не люблять, коли їх різко беруть на руки, дражнять або гладять надто інтенсивно. Нехай ваші рухи будуть повільними й плавними.

До того ж це стосується й атмосфери в домі. Якщо у вашому будинку з'явився новий кіт, не допускайте різкого шуму, натовпів гостей, та інших стресів для тварини. Нехай пухнастик звикне до спокійної та розміреної обстановки.



Гладьте улюбленця тоді, коли він сам цього хоче / Фото Unsplash

Дізнайтеся, що подобається вашій кішці

Уважно спостерігайте за улюбленцем. Одні кішки люблять м'ячики, іншим подобається лазер, а деякі взагалі нічим не граються.

Те саме і з контактами: певні коти обожнюють, коли їх гладять, інші ж ніколи не дають себе погладити добровільно. Взаємодійте з вашим улюбленцем так, як йому подобається – і тоді тварина буде вам довіряти.

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Регулярно годуйте та грайтеся з твариною

Це сформує міцний контакт між вами. Під час годування можна вивчити певні трюки з котиком, а ігри сприяють активному та щасливому життю улюбленця.