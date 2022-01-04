Для домашних питомцев еда со стола опасна, ведь может повлиять на состояния здоровья. Поэтому важно, чтобы хозяева помнили, как привычные для человека блюда могут негативно повлиять на кота или собаку.

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Жирные блюда с майонезом

Такая пища может привести к желудочно-кишечным заболеваниям и отравлениям, которые проявляются рвотой, диареей и острым животом. Кроме того, у домашних животных могут диагностироваться панкреатит, то есть воспаление поджелудочной железы.



Вредная еда для животных / Фото Shutterstock

Все это может перейти в хроническую форму, как результат, котику или собаке придется долго находиться на диете или даже всю жизнь.

Холодец

Что может сделать блюдо, которое кажется безвредным:

Съеденные в большом количестве кости приводят к запору.

Иногда у животных начинается диарея или рвота с кровью. Это значит, что у любимца травматический гастроэнтерит.

Кости вызывают желудочно-кишечное кровотечение, травмируя слизистую желудка и кишечника.

Острые трубчатые кости петуха, курицы или другой птицы приводят к перфорации пищевода, кишечника или желудка, вызывая перитонит и сепсис.

Шоколад

Известно, что в состав шоколада входит кофеин и теобромин, негативно влияющие на нервную и сердечно-сосудистую систему. В больших дозах это лакомство может быть даже смертельно опасным для любимца.



Еда во время праздников / Фото Getty Images

Виноград, изюм, орехи

Эти продукты токсичны для собак и кошек, особенно если были съедены в большом количестве. Орехи животные неспособны переварить. Кроме того, они опасны тем, что нередко провоцируют очень сильную аллергическую реакцию, что приводит к отекам и даже остановке дыхания.

Алкогольные напитки

Есть хозяева, которые могут решить угостить четырехлапого алкогольным напитком. Это самое страшное, что может произойти с кошкой или собакой. Даже небольшое количество выпитого может вызвать серьезное отравление и привести к летальному исходу.

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Любые острые, жареные, соленые, копченые, маринованные блюда токсичны и опасны для кошек и собак. Под угрозой оказываются все органы желудочно-кишечного тракта.

Облизывание майонеза, острых соусов, кетчупа или горчицы может ударить по поджелудочной железе и печени. Особенно если есть какие-то хронические заболевания, связанные с пищеварительными органами.