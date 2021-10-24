Хлопчик емоційно відреагував на повернення загубленого пса: зворушливе відео

У соціальних мережах активно поширювалося відео зворушливої зустрічі 10-річного хлопчика та загубленого собаки. Як знайшли чотирилапого – читайте у матеріалі.

Під час прогулянки пітбуль, якого назвали Брузер, побіг за кроликом та зник. Господарі намагалися знайти домашнього улюбленця, проте в них це не виходило.

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Вони публікували повідомлення в соціальних мережах, розклеювали листівки та обіцяли винагороду кожному, хто допоможе повернути собаку.

Найбільше засмутився та сумував за чотирилапим – 10-річний Тайлер. Для хлопчика Брузер був, мов найкращий друг.

Центр допомоги тваринам зміг знайти собаку та передав господарям. Батьки вирішили не казати Тайлеру про повернення улюбленця, а влаштували для сина сюрприз.

Коли хлопчик повернувся додому, він побачив свого чотириногого друга. Тайлер сів на підлогу та обіймав Брузера. При цьому не зміг стримати емоцій радості й заплакав. Тим часом собака активно бігала навколо маленького господаря, виляючи хвостом, й намагалася його облизати.

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Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®

Дивіться відео зустрічі Тайлера та Брузера: