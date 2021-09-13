Грізна собака-доберман усиновила покинуте кошеня: щемливі фото та відео

Собака породи доберман-пінчер на прізвисько Рубі виглядає дуже серйозною. Однак ця чудова мама виховує не тільки власних цуценят, а й маленького муркотуна-знайду.

Нещодавно Рубі народила цуценят. Не встигли її малюки відкрити очі, як власники принесли додому покинуте новонароджене кошеня.

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Кошеня опинилося в канаві



Рубі з кошеням / Фото з фейсбуку Brittany Callan

Власниця собаки-мами, Бріттані Каллен, розводить доберманів. Жінка має власну ферму та 8 породистих песиків. Нещодавно сімейство поповнили ще й 6 цуценят Рубі.

Одного дня Каллен прибирала на подвір'ї, коли раптом почула жалісливе нявчання.

Оскільки я полюбляю тварин, я мала дізнатися, що це, – розповідає жінка.



Собака доглядала за малюком / Фото з фейсбуку Brittany Callan

Виявилося, що то було крихітне кошеня.

Каллен та її сестра думали, що мама прийде до малюка. Вони спостерігали за ним деякий час. Однак жінки почули завивання койотів і забрали котика у дім.

Тваринка була крихітною – їй не було й тижня. Малечі терміново було потрібне молоко. Каллен зрозуміла, що її собака Рубі, яка годує своїх дітлахів, може дати кошеняті шанс на життя.



Котик і цуценя / Фото з фейсбуку Brittany Callan

Собаку й кошеня обережно познайомили. Рубі, здається, була зовсім не проти погодувати покинуту крихітку.

Не так багато речей є важливішими за здоров'я та щастя ваших улюбленців. Для того, щоб бути здоровими та енергійними, їм потрібна справді якісна їжа.створена спеціально для того, щоб задовольнити усі потреби тварин.

Собака дуже прив'язалася до своєї "прийомної" дитини, – ділиться Каллен.

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Собака полюбила кошеня

Рубі почала дбати про кошеня. Вона легенько брала його в зуби та носила по всьому будинку. Коли цуценята підросли й стали значно більше та сильніше кошеняти, Рубі брала кицю із вольєра й ставила її на диван.



Киця стала частиною сімейства доберманів / Фото з фейсбуку Brittany Callan

Кошеня назвали Рамблін Роуз. Крихітка вже має потенційного власника – її забере до себе двоюрідний брат Каллен. Але поки собака-мама ще годуватиме кошеня своїм молоком.

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Усіх цуценят Рубі також забронювали й невдовзі вони переїдуть у новий дім.