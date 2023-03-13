У готелі-казино Лас-Вегаса знайшли загубленого кота
Подружжя знайшло кота у власному номері. Згодом з'ясувалося, що він належав попередньому гостеві цих апартаментів.
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Пара виявилася ветеринарами, тому відразу ж викликала охорону. Представники готелю не могли з'ясувати, чи це дикий кіт, який випадково забрався в номер, чи це домашній улюбленець одного з постояльців.
Виявилося, що 16-річний кіт Тайгер належить попередній гості цього номера Шеніс Вільямс, яка випадково загубила тварину у готелі, залишивши фотографію та інформацію про неї персоналу. Щойно кота знайшли, про це одразу повідомили його власниці.
Нові гості номера припустили, що кіт був голодним і пережив зневоднення. Але міг пити воду з унітаза, що підтвердила його господиня.
Відео з Тайгером у TikTok набрало понад мільйон переглядів. На опублікованих кадрах його намагаються виманити із схованки, яку той собі знайшов у номері. Ймовірно, саме у такий спосіб, заховавшись там, господиня і не могла його знайти і була змушена покинути готель без свого пухнастого.
Як загубленого кота виманювали із схованки: дивіться відео
Такса-діджей стала зіркою соцмереж
В інтернеті дедалі частіше з'являються кумедні відеоролики за участі тварин. Так, нещодавно в мережі народилася нова зірка – такса-діджей.
Чорна такса, яка має тікток-акаунт під назвою Swagdog697, на своїх відео імітує "гру" на синтезаторі. На кадрах собака завзято рухає тулубом під різну музику, вбрана в капелюшок і білу футболку.