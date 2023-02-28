Такса-діджей стала зіркою соцмереж
Чорна такса, яка має тікток-акаунт під назвою Swagdog697, на своїх відео імітує "гру" на синтезаторі. На кадрах собака завзято рухає тулубом під різну музику, вбрана в капелюшок і білу футболку.
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Перші відео за участю веселого собаки з'явилися в листопаді 2022 року. На кадрах такса зображує діджея, стукаючи лапами по синтезатору.
Такса-діджей ставить трек: дивіться відео
Виступи пса, що танцює, набирають мільйони переглядів. Наприклад, ролик з піснею Drugs From Amsterdam діджея Mau Р побачили понад 12 мільйонів глядачів.
Зйомки відео зазвичай проходять на даху будівлі. На тлі невеликих висоток пес завзято стукає по клавішах як справжній музикант.
Одна із підбірок такси-діджея: відео
Користувачі репостять ролики з псом в інших соцмережах і жартома називають пухнасту тікток-зірку Девідом Геттою. На акаунт такси вже підписалося понад 520 тисяч осіб, і ця кількість продовжує зростати.
Такса-діджей відпалює хіти за синтезатором: дивіться відео