Цікаво Вуличний кіт Гацек став найпопулярнішим туристичним об'єктом Щецина

Перші відео за участю веселого собаки з'явилися в листопаді 2022 року. На кадрах такса зображує діджея, стукаючи лапами по синтезатору.

Такса-діджей ставить трек: дивіться відео

Виступи пса, що танцює, набирають мільйони переглядів. Наприклад, ролик з піснею Drugs From Amsterdam діджея Mau Р побачили понад 12 мільйонів глядачів.

Зйомки відео зазвичай проходять на даху будівлі. На тлі невеликих висоток пес завзято стукає по клавішах як справжній музикант.

Одна із підбірок такси-діджея: відео

Користувачі репостять ролики з псом в інших соцмережах і жартома називають пухнасту тікток-зірку Девідом Геттою. На акаунт такси вже підписалося понад 520 тисяч осіб, і ця кількість продовжує зростати.

Такса-діджей відпалює хіти за синтезатором: дивіться відео