Кенгуру проскакав прямо по воді на інший берег річки
Річ у тім, що тварина робила свої стрибки так, ніби відштовхується не від дна, а від поверхні води. Мережу захопило це відео, користувачі кажуть, що це якась "магія".
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Кенгуру, якому знадобилося перебратися на інший берег гирла річки в Куданапе в Австралії, успішно скакав по мілководдю. Але виглядало все так, наче тварина знехтувала всіма законами фізики і якимось чарівним способом навчилася стрибати по воді.
Тож насправді ніякої магії у цьому немає, тварина просто відштовхувалася від дна і все!
При цьому користувачі не скупляться на компліменти Каллуму, який зумів зловити незвичайну сценку з "магічним" кенгуру в головній ролі. Пропонуємо і вам подивитися цікаве відео, яке стало вірусним в мережі!
Кенгуру стрибає по воді: дивіться відео