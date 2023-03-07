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Кенгуру, якому знадобилося перебратися на інший берег гирла річки в Куданапе в Австралії, успішно скакав по мілководдю. Але виглядало все так, наче тварина знехтувала всіма законами фізики і якимось чарівним способом навчилася стрибати по воді.

Тож насправді ніякої магії у цьому немає, тварина просто відштовхувалася від дна і все!

При цьому користувачі не скупляться на компліменти Каллуму, який зумів зловити незвичайну сценку з "магічним" кенгуру в головній ролі. Пропонуємо і вам подивитися цікаве відео, яке стало вірусним в мережі!

Кенгуру стрибає по воді: дивіться відео