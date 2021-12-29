Господарі зробили для вужа шапочку Санти: відео "прогулянки" плазуна

Вуж, якого назвали Кірбі, приміряв маленьку шапочку Санти. Відео зі святковою "прогулянкою" господарі опублікували в мережі.

Відомо, що Кірбі – це неотруйна змія з родини вужевих. Він альбінос й через це його тіло немає характерної пігментації, а очі червоного забарвлення.

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Такий зовнішній вигляд гармонійно поєднався зі святковою шапкою Санти, яку господарі зробили із пластиліну. Закріпити її на голові Кірбі допомогли декілька крапель води.

Здавалося, що вужу сподобався його новорічний аксесуар, адже він поводився доброзичливо й з радістю приповз на руку до господаря.

Дивіться відео: вуж з шапочкою Санти

У коментарях під відео люди залишали Кірбі компліменти, називаючи його наймилішим вужем.

"Чому люди бояться змій? Подивіться на цього малюка, який дарує різдвяний настрій".

"Я не люблю змій, але це наймиліше відео на світі!".

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