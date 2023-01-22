І ні, мовиться не про людей. Наприклад, чому б не поєднати приємне з корисним, як-от прибирання житла з котячими іграми? Мабуть, саме так і подумали господарі кошеняти, яке стало популярним у мережі через свої забавки із роботом-пилососом.
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Господарі знайшли няньку для кошеняти – робот-пилосос
Ймовірно, власникам маленького кошеняти не було як погратися зі своїм пухнастиком, тому на допомогу їх прийшов домашній робот-пилосос. Господарі прикріпили до "прибиральника" іграшку на паличці, яка зацікавила чотирилапого й зайняла увесь його час. Він з усіх сил намагався спіймати її, підстрибуючи вгору знову і знову.
Тож, тепер порохотяг, повзаючи по будинку, може не тільки прибирати, але і няньчити непосиду.
До слова, у такий спосіб пухнастики витрачають ще й чимало енергії, намагаючись дістатися до невловної іграшки, тому після таких ігор точно не мучитимуть ще й вас.
Робот-пилосос став нянькою для кошеняти: дивіться відео
Єнот влаштував "спецоперацію" з викрадення печива
Власники домашніх єнотів спростовують твердження про те, що не варто заводити єнота, оскільки ті не дуже підходять на роль домашніх улюбленців. З таким вихованцем точно ніколи не нудьгуватимеш.
Нерідко можна спостерігати, як домашні улюбленці намагаються непомітно вкрасти їжу, яку їм не дають. Зробити це вдалося і єноту на прізвисько Оклі, який провів успішну спецоперацію з викрадення печива.