І ні, мовиться не про людей. Наприклад, чому б не поєднати приємне з корисним, як-от прибирання житла з котячими іграми? Мабуть, саме так і подумали господарі кошеняти, яке стало популярним у мережі через свої забавки із роботом-пилососом.

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Господарі знайшли няньку для кошеняти – робот-пилосос

Ймовірно, власникам маленького кошеняти не було як погратися зі своїм пухнастиком, тому на допомогу їх прийшов домашній робот-пилосос. Господарі прикріпили до "прибиральника" іграшку на паличці, яка зацікавила чотирилапого й зайняла увесь його час. Він з усіх сил намагався спіймати її, підстрибуючи вгору знову і знову.