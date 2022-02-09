Горила вирішила попіклуватися про чужу дитину: зворушливе відео

У стаді гірських горил помітили, як молода самка захотіла побути нянею для дітей. Вона вирішила допомогти попіклуватися про чуже потомство.

Трапляються випадки, коли самки горил не мають дітей, проте активно дбають про інших малюків. Своє тепле ставлення до чужої дитини продемонструвала й горила, яку назвали Убукомбе.

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"Вона не втрачає шансу поняньчити малюків. Її допомога дає можливість молодим мамам перепочити від своїх обовʼязків", — повідомила фахівчиня із комунікацій Фонду захисту горил Дайан Фоссі – Донна Горман.

Убукомбе вирішила посидіти з малюком горили, аби його мама змогла відпочити. У Гутангари аж 7 дитинчат, тому допомога їй не завадить.

Дивіться відео: як горила доглядає за малюком

Крім того, важливо зазначити, що Убукомбе ще зовсім підліток, адже її вік всього 6 років, тому досвіду материнства у неї немає.

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Чим раніше віддалити маленьку горилу від матері, тим швидше вона здобуде незалежність. А його мати знову зможе народити й підвищити популяцію.

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