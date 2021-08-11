Гімнастка Елі Рейсман знайшла свого зниклого собаку

Колишня гімнастка Елі Райсман загубила свого домашнього улюбленця, який кілька днів блукав вулицями міста. На щастя, собаку вдалось знайти.

Двократна чемпіонка розповіла, що її Майло злякався феєрверків та втік. Вона звернулась до мешканців одного з районів Бостона з проханням допомогти знайти цуценя.

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Елі Рейсман знайшла свого домашнього улюбленця

Дівчина просила небайдужих людей, які погодились відправитись на пошуки Майло, не гукати його на ім'я та не переслідувати. Адже розуміла, що собака і без того переляканий, а такі дії могли б стати для нього ще більшим стресом.

Вона також запропонувала винагороду для тих, хто віднайде Майло, та попросила шанувальників надіслати поради, які б допомогли пришвидшити та спростити цей процес.

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Дівчата Карла та Гейл, разом зі своїм песиком, відправились на пошуки улюбленця гімнастки, і вони виявились успішними. Після цього Майло передали його власниці: собака був дуже радий зустріти свою маму. Елі Рейсман опублікувала в соцмережах фото з рятівниками та своїм улюбленцем.

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