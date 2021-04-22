Ніби дрейфують у просторі: литовський фотограф знімає домашніх улюбленців знизу

Джерело:Інстаграм Underlook
Литовський фотограф Андріус Бурба відомий своїм незвичним підходом до знімання домашніх тварин. Він використовує свою камеру та унікальну установку, щоб сфотографувати їх знизу.
Його чотирилапі моделі демонструють свої милі подушечки на лапках та пухнасті животики. Завдяки неймовірному проєкту Underlook ми можемо побачити, як вони виглядають з нестандартних ракурсів.
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Приблизно 6 років тому Андріус натрапив в інтернеті на смішну фотографію. Це була кішка, яка сиділа на скляному столі. Вочевидь господар тварини сфотографував її знизу.
Я вирішив перейняти таку ідею та фотографувати домашніх тварин професійно, щоб побачити ці лапи у привітанні. І саме так народився проєкт Underlook,
– розповідає фотограф.
Для своїх незвичних фотосесій Андріус використовує спеціальну установку, яка має скляну поверхню. Саме туди поміщають домашнього улюбленця. Кожна тварина грайливо взаємодіє зі склом, не розуміючи, поки фотограф натискає на пусковий механізм затвора.
Собака з чорними подушечками / Фото Underlook
Деякі пухнасті моделі здаються здивованими таким досвідом, тоді як інші – абсолютно розчаровані проханням ходити по склу.
Собака-білявка / Фото Underlook
Кожен домашній вихованець виглядає так, ніби плаває в просторі, а його гнучкі вуха, хвіст і шерсть дрейфують до глядача.
Чарівні собачки-близнюки / Фото Underlook
Андріус зізнається, що деякі тварини почуваються розслабленими під час фотосесії, натомість інших потрібно відволікти улюбленою іграшкою для того, щоб вони стали на потрібне місце.
Грайливий собака / Фото Underlook
Різноколірна кішка / Фото Underlook
Своїх героїв Бурба фотографує як на чорному тлі, так і на кольорових фонах, посилюючи сюрреалістичні результати.
Кішка на блакитному фоні / Фото Underlook
Кіт на помаранчевому фоні / Фото Underlook
Іноді місце котів і собак на знімальному майданчику займають інші тварини, такі як коні, їжаки і навіть змії.
Червоний кінь / Фото Underlook
Литовський фотограф знімає тварин знизу: дивіться відео Underlook