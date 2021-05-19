Фото, що доведуть: собаки й люди – найкращі друзі

Існує чимало добрих, неймовірних та зворушливих історій про людей та домашніх улюбленців. Пропонуємо дізнатися деякі з них та подивитися справді зворушливі фото.
Собаки – найкращі друзі людей. Вони не тільки роблять наше життя яскравіше, а й часто допомагають в скрутних ситуаціях. Ці фотоісторії про песиків не залишать вас байдужими.
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Собака врятувала цуценят від пожежі та посадила їх у пожежну машину / Фото Boredpanda
Пес поділився свою ковдрою з бездомним товаришем / Фото Boredpanda
Історія Зевса
Пітбультер'єр Зевс / Фото Boredpanda
Пітбультер'єра на прізвисько Зевс вкрали у господарів в Монтані. Через кілька місяців песика знайшли за 2 тисячі кілометрів від дому. Оскільки чимало авіаліній не дозволяє перевозити пітбулів, на допомогу собаці прийшла команда з 30 волонтерів. По черзі вони везли собаку в напрямку дому і встигли точно до Різдва.
Власник цього магазину дозволяє песикам спати у теплі, та ще й дає їм ковдри / Фото Boredpanda
Старенькі кіт та пес чекають свого юного хазяїна зі школи / Фото Boredpanda
Ця собака погано їла відтоді, як у домі з'явилося немовля / Фото Boredpanda
Прийомні діти / Фото Boredpanda
Цей старенький песик вже не може плавати сам / Фото Boredpanda
Найкращий сюрприз на світі! / Фото Boredpanda
Пес на прізвисько Квазімодо
Він має короткий хребет, але це не заважає йому насолоджуватися життям / Фото Boredpanda
Вдячні слухачі / Фото Boredpanda
Цей песик не любить сніг і господарі роблять йому галявинку для туалету / Фото Boredpanda
А це цуценя не любить мочити вуха / Фото Boredpanda
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Безкоштовні поцілунки / Фото Boredpanda