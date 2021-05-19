Фото, що доведуть: собаки й люди – найкращі друзі

Існує чимало добрих, неймовірних та зворушливих історій про людей та домашніх улюбленців. Пропонуємо дізнатися деякі з них та подивитися справді зворушливі фото.

Собаки – найкращі друзі людей. Вони не тільки роблять наше життя яскравіше, а й часто допомагають в скрутних ситуаціях. Ці фотоісторії про песиків не залишать вас байдужими.

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Собака врятувала цуценят від пожежі та посадила їх у пожежну машину / Фото Boredpanda



Пес поділився свою ковдрою з бездомним товаришем / Фото Boredpanda

Історія Зевса

Пітбультер'єр Зевс / Фото Boredpanda

Пітбультер'єра на прізвисько Зевс вкрали у господарів в Монтані. Через кілька місяців песика знайшли за 2 тисячі кілометрів від дому. Оскільки чимало авіаліній не дозволяє перевозити пітбулів, на допомогу собаці прийшла команда з 30 волонтерів. По черзі вони везли собаку в напрямку дому і встигли точно до Різдва.



Власник цього магазину дозволяє песикам спати у теплі, та ще й дає їм ковдри / Фото Boredpanda



Старенькі кіт та пес чекають свого юного хазяїна зі школи / Фото Boredpanda



Ця собака погано їла відтоді, як у домі з'явилося немовля / Фото Boredpanda

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina® , що містить усі необхідні його організму поживні речовини.



Прийомні діти / Фото Boredpanda



Цей старенький песик вже не може плавати сам / Фото Boredpanda



Найкращий сюрприз на світі! / Фото Boredpanda

Пес на прізвисько Квазімодо



Він має короткий хребет, але це не заважає йому насолоджуватися життям / Фото Boredpanda



Вдячні слухачі / Фото Boredpanda



Цей песик не любить сніг і господарі роблять йому галявинку для туалету / Фото Boredpanda



А це цуценя не любить мочити вуха / Фото Boredpanda

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Безкоштовні поцілунки / Фото Boredpanda