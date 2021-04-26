Дивовижні фото птахів зблизька: жінка встановила камеру у своєму дворі

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Джерело:

Boredpanda

Багато років тому жінка, на ім'я Ліза переїхала зі Німеччини в Мічиган. Тоді й почалося її захоплення птахами – вона встановила камеру у дворі та час від часу тішить користувачів мережі чудовими світлинами.

Спершу ідеєю Лізи було фотографувати тільки пташок. Але годівнички приваблюють і таких несподіваних гостей, як білки та бурундуки.

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#1


Блакитна сойка / Фото Ostdrossel

#2


Шпак / Фото Ostdrossel

#3


Кардинал / Фото Ostdrossel

#4


Щиглики / Фото Ostdrossel

#5


Балтиморська іволга / Фото Ostdrossel

#6


Зяблики / Фото Ostdrossel

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#7


Червонокрилий дрізд / Фото Ostdrossel

#8


Колібрі / Фото Ostdrossel

#9


Чубата синиця / Фото Ostdrossel

#10


Рудий дятел / Фото Ostdrossel

#11


Ґракл / Фото Ostdrossel

#12


Зенаїда північна (горлиця) / Фото Ostdrossel

#13


Кардинал-довбоніс червоноволий / Фото Ostdrossel

#14


Шпак / Фото Ostdrossel

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#15


Білка / Фото Ostdrossel

#16


Заєць / Фото Ostdrossel

#17


Бурундук / Фото Ostdrossel