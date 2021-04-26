Дивовижні фото птахів зблизька: жінка встановила камеру у своєму дворі

Джерело:Boredpanda
Багато років тому жінка, на ім'я Ліза переїхала зі Німеччини в Мічиган. Тоді й почалося її захоплення птахами – вона встановила камеру у дворі та час від часу тішить користувачів мережі чудовими світлинами.
Спершу ідеєю Лізи було фотографувати тільки пташок. Але годівнички приваблюють і таких несподіваних гостей, як білки та бурундуки.
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Блакитна сойка / Фото Ostdrossel
Шпак / Фото Ostdrossel
Кардинал / Фото Ostdrossel
Щиглики / Фото Ostdrossel
Балтиморська іволга / Фото Ostdrossel
Зяблики / Фото Ostdrossel
Червонокрилий дрізд / Фото Ostdrossel
Колібрі / Фото Ostdrossel
Чубата синиця / Фото Ostdrossel
Рудий дятел / Фото Ostdrossel
Ґракл / Фото Ostdrossel
Зенаїда північна (горлиця) / Фото Ostdrossel
Кардинал-довбоніс червоноволий / Фото Ostdrossel
Шпак / Фото Ostdrossel
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Білка / Фото Ostdrossel
Заєць / Фото Ostdrossel
Бурундук / Фото Ostdrossel