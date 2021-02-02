До та після: фото страшненьких кошенят, які виросли неймовірними красунчиками

Коли господарі приносять в дім маленький клубочок шерсті, складно повірити, що колись із нього виросте красива кішка чи кіт. Але рано чи пізно ці "гидкі каченята" перетворюються на розкішних улюбленців.
Джерело: Boredpanda
Любов, догляд і хороше харчування допомагають виростити з некрасивих малюків справжніх супермоделей. У хороших господарів будь-яке кошеня може стати просто красенем.
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