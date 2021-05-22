Котяча рапсодія: зворушливі фото Фредді Мерк'юрі та його котиків

На світі є чимало зірок, які полюбляють домашніх тварин. Популярний музикант Фредді Мерк'юрі надзвичайно любив кішок. Пропонуємо переконатися у цьому, переглянувши фото.

Музичний геній та вокаліст гурту Queen полюбляв котиків дуже сильно. Він мав 2 улюбленців: Тома і Джері та увесь час телефонував додому дізнатися, як там котики, коли був на гастролях.

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Фредді обожнював кішок / Фото з відкритих джерел

Тома і Джері подарувала Фредді подруга, Мері Остін. Вона доглядала котиків, коли зірки не було вдома й навіть тримала телефонну слухавку біля котячих вух – щоб ті могли почути свого хазяїна.



Для Фредді кішки були сім'єю / Фото з відкритих джерел

За усе життя у Фредді жило близько 10 кішок. Він ставився до них, як до дітей. Кожен котик навіть мав власну різдвяну шкарпетку, куди ховають подарунки.



Кішкам дарували подарунки на Різдво / Фото з відкритих джерел



Мерк'юрі з улюбленицею / Фото з відкритих джерел

Однією з найвідоміших кішок була Даліла. Вона була досить норовливою та впертою, але до Мерк'юрі завжди стрибала на коліна.

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100 % поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.



Кішка Даліла / Фото з відкритих джерел

В останньому альбомі, записаному Фредді разом із Queen є навіть композиція, присвячена кішці Далілі.



Улюбленці зірки / Фото з відкритих джерел

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Фредді у жилеті з кішками / Фото з відкритих джерел