Назвали "панками" через їх "ірокези": в Австралії виявили найволохатішого жука

В Австралії виявили новий вид жука-довгоносика. Він має довгі білі колючі волоски, через що його прозвали "жуком-панком".

Спочатку дослідник Квінслендського університету Джеймс Твід, який натрапив на комаху ще у 2021 році, переплутав жука з пташиним послідом. Але згодом зрозумів, що насправді це жива істота.

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В Австралії виявили новий вид жуків

Дослідник натрапив на комаху довжиною менше за сантиметр під час походу до Національного парку Лемінгтон.

Я побачив цю білу штуку на листі та пройшов повз, думаючи, що, можливо, це пташиний послід. Але щось у моєму мозку підказало мені обернутися. І там був цей доволі ефектний жук – він сидів прямо біля мого намету,

– розповів ентомолог.

Тіло комахи було чорно-помаранчевого кольору, однак особливим його робили саме білі волоски. Багато волосків стирчали практично вертикально, що надало їм вигляду ірокеза.

Вид спереду Excastra albopilosa / Фото Lingzi Zhou, Australian National Insect Collection

Ідентифікація жука далася вченому нелегко, адже він "ніколи не бачив нічого подібного". Виявилося, що Твід відкрив не лише новий вид жука-довгоносика, а й новий рід або групу комах.

Ученим відомі комахи, які мають волосяний покрив, як-от деякі види гусениць або мурах. Однак цей жук зовсім інший. Державне об'єднання наукових і прикладних досліджень Австралії (CSIRO) підтвердило, що це абсолютно нове сімейство жуків-довгоносиків. Науковці назвали його Excastra albopilosa.

Це єдиний наявний зразок Excastra albopilosa / Фото Lingzi Zhou, Australian National Insect Collection

Учені не впевнені, чому цей жук пухнастий, однак вважають, що таким чином він імітує комаху, яку вбив грибок, щоб відлякувати хижаків.

Нагадаємо, всупереч поширеній думці, головним хижаком Антарктиди понад 50 мільйонів років тому були не пінгвіни, морські слони, тюлені чи зубасті китоподібні. Кого вчені вважають таким й що відомо про цю прадавню істоту – у матеріалі за посиланням.