Емоційні хвостаті: 10 кадрів собак, які зроблять ваш день

Тварини здатні відчувати широкий спектр емоцій. Вони бувають веселими та махають хвостиком, або засмученими, коли відмовляються від ігор та ігнорують господарів.

Собаки полюбляють корчити смішні міни. Вони, здається, самі не усвідомлюють, наскільки смішно можуть виглядати. На щастя, такі кумедні моменти змогли зафіксувати господарі та перехожі, а ми вирішили поділитись цими світлинами із вами.

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Смішні фото домашніх улюбленців

Цей італійський хорт вирішив продемонструвати свою широку усмішку, а його господар вчасно витягнув камеру та зафіксував це.



Яка гарна усмішка / Фото Boredpanda

Цей песик наче пародіює картину позаду. Його вираз дуже кумедний.



Цей собака смішно пародіює картину / Фото Boredpanda

Цуценятко сприйняло гру з м'ячем надто серйозно. Його жага до перемоги допомогла зробити ці смішні фото.



Цуценя дуже хотіло зловити м'ячик / Фото Boredpanda

Неочікуваний гучний звук розбудив собаку та викликав такі кумедні обурливі емоції.



Здивований та обурений песик / Фото Boredpanda

А цей песик, здається, радіє більше за своїх господарів. Він всіма можливими способами демонструє свої радісні емоції.



Дуже щасливий собака / Фото Boredpanda

Цей втомлений звір схожий на батька маленького котика.

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Який втомлений домашній улюбленець / Фото Boredpanda

Ця маленька чихуахуа напевне не дуже полюбляє моркву. Її реакція красномовна.



Маленька собачка дуже кумедно реагує на моркву / Фото Boredpanda

А цей улюбленець вирішив погратись і корчив різні смішні мордочки. Добре, що господар встиг це зафіксувати.



Який веселий песик / Фото Boredpanda

Собака, який намагається втримати хазяйку вдома, і з переконливим виглядом погрожує її не відпустити.



Цей собака більше ніколи не відпустить господарку / Фото Boredpanda

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Домашній улюбленець дуже хотів стати акробатом. Ці божевільні трюки точно мають побачити всі.



Який талановитий акробат / Фото Boredpanda