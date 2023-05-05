Двоє впертих козлів "арештувала" поліція

Правоохоронці взяли обох "забіяк" під варту. Втім, на фотографії з місця події видно, що підозрювані і надалі вбивчо дивляться один на одного, навіть коли їх відводять офіцери.

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Поліцейські трохи пожартували з цієї історії, коли оголосили про арешт у Фейсбук.

Обидва були досить вперті, але поліцейським вдалося розтягнути їх і доправити до в'язниці округу Патнем,

– йдеться у повідомленні.

Звернення знайти власника козлів через Фейсбук дало практично миттєві результати.

Двоє козлів влаштували бійку посеред американського міста / Фото Putnam County Sheriff's Office

Деякі місцеві мешканці навіть були розчаровані тим, що власник бешкетників швидко знайшовся. А декілька людей вже запропонували внести за них заставу та відвезти додому.

Також користувачі жартували у коментарях:

"Принаймні це була стара добра вулична бійка";

"Наодинці, без зброї, віч-на-віч";

"Вони опираються арешту";

"Найсмішніше, що це насправді реальні події".

​Поліція 30 кілометрів гналася за страусом, який втік з ферми

Поліція штату Теннессі влаштувала погоню за страусом ему на прізвисько МіМу. Птаха вдалося спіймати після того, як він пробіг понад 30 кілометрів. Страус злякався шуму будівельних робіт біля його будинку в Гаррімані, перестрибнув через двометровий паркан і втік. Його власник Гаррі МакКінні почав шукати свого вихованця через оголошення в соціальних мережах.

Погоня почалася на швидкості 30 кілометрів на годину, потім страус прискорився до 64 кілометрів на годину. Три поліцейські машини їхали за птахом понад 30 кілометрів, після чого правоохоронці схопили ему.