Двовимірна кішка з Китаю повеселила мережу: кумедне відео

У мережі з'явилося курйозне відео з кицею з Китаю. Користувачі збентежені: чи це новий тип муркотунів, чи просто з кицею щось сталося, і вона виглядає ніби двовимірна.

Пухнаста руда киця мирно спить на стільчику: на перший погляд може здатися, що це взагалі іграшка. Відео із нею з'явилося у найпопулярнішій китайській соцмережі Sina Weibo і одразу ж набуло популярності.

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Двовимірна киця з Китаю

Річ у тім, що голова пухнастої красуні під час сну глибоко закинута назад. Коли автор відео підходить до неї ближче, взагалі здається, ніби голова у неї "втоплена" всередину.

Це виглядає досить чудернацько: великі і пухнасті лапи, пишний тулуб і наче причавлена голова. У мережі жартують: це або двовимірна киця – нова китайська технологія, або просто новий вид тварини – кіт-камбала.

Коли господар підійшов до киці занадто близько, вона прокинулася і стало зрозуміло: просто у неї така незвична будова черепа. Скоріш за все, порода цієї киці – персидська довгошерста.

Саме для цих котів характерне укорочення морди, кирпатий ніс і круглі великі очі.

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