У столиці Малайзії двоє гігантський ящірок вирішили влаштувати розбірки прямо посеред міста. Варани схопилися у войовничих обіймах посеред паркінгу університету.

Сутичку двох варанів зняли очевидці. Відео за лічені дні набрало 10 тисяч лайків і майже 700 тисяч переглядів.

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Варани побилися на парковці

Інцидент зафіксувала група жінок, які сиділи в авто. Епічна бійка сталася біля Центру культури Міжнародного ісламського університету Малайзії, що у Куала-Лумпурі.

Виглядала суперечка так, ніби дві ящірки романтично танцювали. Декому це нагадало битву драконів чи боротьбу годзіл.

Бійка двох варанів на парковці: дивіться відео

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Насправді ж на відео зафіксували не романтичні танці і не дружні обійми. Так гіганти-ящірки б'ються за територію і самку.

Що відомо про варанів

Джерело: Animal diversity

Варани зустрічаються в тропіках і субтропіках Африки й Азії, на островах Малайзії та Індонезії, у Папуа Новій Гвінеї та Австралії.

Вони налічують понад 50 видів – від дрібних до великих.

Найбільший представник родини – комодський варан. Він досягає у середньому понад 2 метрів завдовжки й має вагу 70 кілограмів. Найімовірніше, саме його зафіксували на парковці.

Усі варани є м'ясоїдними тваринами, щоправда, деякі види можуть харчуватися і фруктами.



Комодський варан / Wiki photo