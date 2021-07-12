Два роки жив у щілині: в Ужгороді ледь врятували єнота – відео

12 липня 2021 , 23:07
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Джерело:

фейсбук Маріші Романової

Небайдужі мешканці Ужгорода врятували єнота, який 2 роки жив в щілині між будинками. Годували його небайдужі містяни.

За словами Маріші Романової, одному з мешканців будинку тварина почала заважати й тоді він вирішив "закласти щілину, аби тваринка там померла від голоду".

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Єнота викинули з кафе, яке закрилось

Вчора (11 липня – 24 канал) відбулась секретна операція по відлову єнотика,
– написала місцева мешканка Маріша Романова. 

Вона розповіла, що тваринку впіймала її мати з чоловіком та охоронці однієї з територій в центрі міста. 

За попередньою інформацією, раніше єнот жив у місцевому кафе, але коли власники його закрили, тварину викинули на вулицю. 

"За словами охоронців, звірятко проживало у щілині між будівлями протягом двох років! Годували його лише ці добрі двоє людей!" – розповіла жінка. 

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Тварину закрили у щілині між будинками

Маріша каже, що енот й досі би так жив між будинками, проте мешканцю одного з будинків єнот почав заважати і він вирішив закласти щілину, "аби тваринка там померла від голоду". 

Єнота віддали місцевому власнику кафе "Акваріум" Олегу Дибі. Там вже опублікували відео з єнотом.

Єнота, який жив у щілині, врятували: дивіться відео "Акваріуму"

Розповіли також, що щілина-дім єнота була розміром з 30 сантиметрів. Хоч вони раніше й не брали єнотів через те, що тваринам потрібен простір, та цього разу змінили думку.

Але цей випадок змінив наш підхід до "єнотного" питання – бо наш тимчасовий вольєр, що звільнився після відпущеного на волю сокола-боривітра, точно просторіший, ніж його дотеперішнє "житло",
– написали у фейсбуці "Акваріуму". 

Власник наразі вирішує, чи облаштовувати тварину в закладі чи реабілітувати та кудись прилаштувати.

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Коротко про єнотів

  • Це хижі ссавці, що живуть переважно в США (від півдня Канади й до Уругваю).
  • Невеликі тварини, які мають вагу орієнтовно 2 – 12 кілограм.
  • Зазвичай добре плавають лазять по деревах.
  • Найпоширеніший вид – ракун звичайний або "полоскун", який у природних умовах мешкає у США, проте приручений людиною.
  • У природному середовищі єноти в Україні не живуть.
  • Єнота вважають всеїдним – він може їсти дрібних комах, рибу, жабів, гризунів й т.д.
    Джерело: Вікіпедія
Автор: Діана Квасневська