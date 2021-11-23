Дуже незвичний спосіб: на відео показали, як їсть новонароджена єхидна

Єхидна – невелика тварина, що мешкає в Австралії й на островах Тихого океану. З'ясувалося, що ця дивовижна тваринка не п'є молоко, а вживає його дуже оригінальним способом.

Цей малюк потрапив до заповідника Wildwood Wildlife Shelter, що розташований в Австралії. Дитинча ще зовсім крихітне, тому людям доводиться вигодовувати його з рук.

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Як їсть маленька єхидна

Мати малюка виділяє молоко із залоз на черевній порожнині. Дитинчата злизують це молоко просто з тіла матері.

Саме тому людина простягає маленькій єхидні свою долоню з молоком. Харчування з долоні найбільш подібне до харчування дитинчат в дикій природі.

Користувачі мережі коментують незвичне відео:

"Як приготувати молоко для єхидни?".

"Дуже мило".

"Дуже добре, що він їсть".

"Хтось дуже голодний".

Чим цікава тварина єхидна

Це невеликі ссавці, що мешкають в Австралії, Новій Гвінеї та в протоці Басса. Тіло єхидни вкрито одночасно голками й шерстю. Харчуються єхидни термітами та мурахами, яких ловлять за допомогою язика. У роті цих тваринок зовсім немає зубів.

Джерело: Це невеликі ссавці, що мешкають в Австралії, Новій Гвінеї та в протоці Басса. Тіло єхидни вкрито одночасно голками й шерстю. Харчуються єхидни термітами та мурахами, яких ловлять за допомогою язика. У роті цих тваринок зовсім немає зубів.Джерело: Вікіпедія

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо,який не тільки смачний, але й корисний.