Дружній песик щодня чекає, щоб погратися зі своїм улюбленим листоношею: миле відео

Зазвичай собаки не надто тепло зустрічають поштарів, коли ті заходять на подвір’я. Та золотистий ретривер на ім’я Лось просто обожнює свого поштаря – щодня песик з США чекає на чоловіка, щоб обійнятися з ним.

Дружній ретривер вітається з листоношею вже майже рік – у 2020 році до дому власників Лося призначили поштарський маршрут.

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Під час першого візиту поштаря Лось попросився зустріти чоловіка. Хазяйка ретривера, Меган Грушинскі, побачила, з якою радістю песик зустрічав листоношу, що дозволила Лосю виходити до нового друга щодня. Тепер чоловік у поштарській формі зупиняється перед будинком Лося та грається з лагідним ретривером.

Мені дуже сподобалося, як поштар взаємодіє з моїм собакою. Це було чудово,

– розповіла Меган.

Тепер жінка щоразу знімає відео теплих зустрічей та публікує їх в інстаграмі та тіктоці.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina® , що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Попри напружений графік, чоловік завжди встигає привітатися з Лосем та трохи його розважити. Їхня дружба розчулила мережу та зробила золотистого ретривера популярним – на сторінку Лося в інстаграмі підписалося понад 30 тисяч фоловерів.

Песик та поштар стали найкращими друзями / Фото з інстаграму Лося

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Нещодавно хазяйка песика дізналась, що власний собака листоноші, на жаль, помер – тепер зустрічі з Лосем стали для чоловіка особливо цінними. Поштар став кращим другом для ретривера та родини.

Сподіваюся, це триватиме ще багато-багато років. Він наш листоноша, поки не піде на пенсію, тому було б цікаво спостерігати за їх дружбою,

– зазначила Грушинскі.