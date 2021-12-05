Довгі та кумедні: 20 дуже веселих фото з симпатичними тхорами
Джерело:Boredpanda
Не тільки собаки та коти можуть бути милими й кумедними улюбленцями. Дізнайтеся, як жити з тхором – ці довгі та курйозні тваринки точно не залишать вас байдужими.
Виявляється, тхори можуть залізти у крихітний простір: наприклад, в тубу від туалетного паперу. А ще ці милі тваринки граються з котами, нахабно сплять на собаках і дарують чудовий настрій власникам.
Цікаво Ідея для подарунка котику на Новий рік: що точно сподобається пухнастому гурману
Німецька вівчарка Ново та тхір Пакко
Ці тварини – найкращі друзі / Фото Reddit
Цей тхір не чув про закони фізики
Фото Reddit
Коли тхора несподівано розбудили
Фото Reddit
Цьому тхору трішки не подобається, що товариш сидить в клітці
Фото Reddit
Замаленьке ліжко
Фото Reddit
"Святковий" настрій
Фото Reddit
Трохи незручно, але жити можна
Фото Reddit
Просто тхір, який заснув
Фото Reddit
Найкомфортніше місце для сну
Фото Reddit
Усього на секунду заліз у пінопласт
Фото Reddit
Нічого дивного, просто тхір у шкарпетці
Фото Reddit
А цей малюк не любить гуляти та перетворюється на млинець
Фото Reddit
Вам сподобається Назвали 13 найкращих відео року з домашніми тваринами: рейтинг журналу Daily Paws
Більше кумедних фото тхорів дивіться тут / Фото Reddit