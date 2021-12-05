Довгі та кумедні: 20 дуже веселих фото з симпатичними тхорами

Не тільки собаки та коти можуть бути милими й кумедними улюбленцями. Дізнайтеся, як жити з тхором – ці довгі та курйозні тваринки точно не залишать вас байдужими.

Виявляється, тхори можуть залізти у крихітний простір: наприклад, в тубу від туалетного паперу. А ще ці милі тваринки граються з котами, нахабно сплять на собаках і дарують чудовий настрій власникам.

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Ці тварини – найкращі друзі / Фото Reddit

Цей тхір не чув про закони фізики



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Коли тхора несподівано розбудили



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Цьому тхору трішки не подобається, що товариш сидить в клітці



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Замаленьке ліжко



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"Святковий" настрій

Тваринки можуть з легкістю розсмішити своїми гримасами чи витівками. Ще більше задоволення – спостерігати за власними домашніми улюбленцями, про якихЗбалансований корм із поживними речовинами не тільки втамує їхній голод, але й збадьорить. Відтак гарні фото і відео вам гарантовані.



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Трохи незручно, але жити можна



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Просто тхір, який заснув



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Найкомфортніше місце для сну



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Усього на секунду заліз у пінопласт



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Нічого дивного, просто тхір у шкарпетці



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А цей малюк не любить гуляти та перетворюється на млинець



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