Довгі та кумедні: 20 дуже веселих фото з симпатичними тхорами

5 грудня 2021 , 12:49
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Джерело:

Boredpanda

Не тільки собаки та коти можуть бути милими й кумедними улюбленцями. Дізнайтеся, як жити з тхором – ці довгі та курйозні тваринки точно не залишать вас байдужими.

Виявляється, тхори можуть залізти у крихітний простір: наприклад, в тубу від туалетного паперу. А ще ці милі тваринки граються з котами, нахабно сплять на собаках і дарують чудовий настрій власникам.

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Німецька вівчарка Ново та тхір Пакко


Ці тварини – найкращі друзі / Фото Reddit

Цей тхір не чув про закони фізики


Фото Reddit

Коли тхора несподівано розбудили


Фото Reddit

Цьому тхору трішки не подобається, що товариш сидить в клітці


Фото Reddit

Замаленьке ліжко


Фото Reddit

Тваринки можуть з легкістю розсмішити своїми гримасами чи витівками. Ще більше задоволення – спостерігати за власними домашніми улюбленцями, про яких дбати легко з Purina®. Збалансований корм із поживними речовинами не тільки втамує їхній голод, але й збадьорить. Відтак гарні фото і відео вам гарантовані.

"Святковий" настрій


Фото Reddit

Трохи незручно, але жити можна


Фото Reddit

Просто тхір, який заснув


Фото Reddit

Найкомфортніше місце для сну


Фото Reddit

Усього на секунду заліз у пінопласт


Фото Reddit

Нічого дивного, просто тхір у шкарпетці


Фото Reddit

А цей малюк не любить гуляти та перетворюється на млинець


Фото Reddit

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Більше кумедних фото тхорів дивіться тут / Фото Reddit

 

 

 

Автор: Аліна Рудченко