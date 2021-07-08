Великі малюки: милі фото велетенських собак, які переросли своїх господарів

Домашні улюбленці не обов'язково мусять поміщатися на руках. Деякі з них готові позмагатися у габаритах навіть зі своїми господарями.

До яких би розмірів не виростав наш улюблений собака, він завжди хотітиме опинитися на руках та відчути себе у теплих обіймах.

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Втім, інколи чотирилапі улюбленці досягають таких великих розмірів, що можуть не залишити своїм господарям вибору. Якщо такий собака захоче свою порцію ласки – він її отримає, зі згодою господаря чи без.

Деякі господарі поділилися чудовими світлинами, на яких їхній улюбленець ніби не уявляє, до яких розмірів виріс. Дивіться теплі фото найвірніших друзів, опиратися настирності яких немає жодного змісту.

Втримати гіганта на руках – справа не з легких / Фото BuzzFeed

Потанцюємо? / Фото BuzzFeed

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Ось це насправді широкі обійми / Фото BuzzFeed

Комусь треба ванна більших розмірів / Фото BuzzFeed

Повністю покупатися не вийде / Фото BuzzFeed