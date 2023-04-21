У "Домівку врятованих тварин" привезли пару віслюків

Зараз тваринам потрібен догляд. Про це повідомив директор "Домівки врятованих тварин" Орест Залипський.

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За словами Залипського, віслюкам приблизно по 5 – 6 років. Вони мешкали у невеликому містечку на Львівщині, де за ними, м'яко кажучи, ніхто не доглядав.

Їх придбали перед пандемією коронавірусу з туристичною метою. Однак бізнес "не пішов", а за віслюками не було належного нагляду. Вони жили на старому закинутому фермерському господарстві,

– розповів Орест Залипський.

Попередньо зоозахисники зробили їм копита, тому що дівчинці було дуже важко ходити, оскільки вони у неї закручувалися.

Також директор Домівки врятованих тварин розповів про інші наслідки недогляду за віслюками – сильну глистяну інвазію та дощовий дерматит, адже тварини перебували на вулиці. Водночас лікування віслюків від глистів вже розпочалося.

Залипський каже, що на вихідні планують їх добре викупати з лікувальними шампунями, аби позбавлятися по трохи дерматиту. Наступним буде курс антибіотиків проти дерматиту – потрібно його якнайшвидше прибрати, бо різні шкідники їх гризуть.

Як живуть віслюки у притулку: дивіться відео

Він додав, що в нормальних умовах віслюкам потрібен догляд ветеринара кілька разів на рік. Крім того, варто раз на пів року брати аналіз крові. Також необхідно створити правильні умови утримання – щонайменше має бути облаштований навіс.

У "Домівці врятованих тварин" зазначили, що період реабілітації тварин триватиме 3 – 4 місяці. Водночас тепер у прихистку є чотири віслюки.

У Києві врятували покинутого єнота, який розтрощив квартиру

У одній з київських квартир знайшли єнота, який через тривалу відсутність свого господаря розгромив майже усе, що там було. Тварину забрали зоозахисники з Kyiv Animal Rescue Group.

Єнот багато днів перебував у квартирі сам. Іноді до нього заходив сусід, аби нагодувати. Тварина поступово розтрощила усю квартиру, через це сусід вирішив викликати рятувальників, адже речі та меблі продовжили псуватися.

Нині місце, де перебуває господар єнота, залишається невідомим. Версії сусідів щодо власника тварини різняться.