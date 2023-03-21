Домашні улюбленці можуть псувати сон людини

При цьому власники собак частіше страждають від розладу сну. Люди, які мають котів, також нерідко стикаються із проблемами зі сном, але не такою мірою, як собачники.

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Дослідники визнали, що хоча домашні тварини здійснюють релакс-ефект на своїх власників впродовж дня, вони, зрештою, негативно впливають на загальну якість сну.

З одного боку, собаки та коти можуть бути корисними для якості сну людини завдяки соціальній підтримці, яку надають. Домашні тварини створюють відчуття безпеки та товариства, що може призвести до зниження рівня тривоги, стресу та депресії. Але, з іншого – домашні тварини можуть заважати господарям спати,

— зазначила докторка Лорен Віснєскі, яка керувала дослідженням.

Так, вчені з Меморіального університету Лінкольна врахували історію гігієни сну учасників дослідження, звернувши увагу на такі фактори, як:

хропіння,

раптове пробудження,

потреба в снодійному,

відчуття неспокою або сонливість,

потреба у більше ніж 15 хвилинах, щоб заснути, й менше ніж у середньому 6 годин сну.

Дослідники зосередилися на власниках домашніх тварин в Сполучених Штатах, розглядаючи дані Національного дослідження здоров'я та харчування (NHANES) з 2005 до 2006 року. Загалом було обстежено близько 5,5 тисяч осіб – 51,7% жінок і 48,3% чоловіків.



Собачники частіше мають поганий сон / Фото The New York Post​

Власники домашніх тварин частіше мають поганий сон