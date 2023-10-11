Так, вчені виявили, що існує відносно простий, але водночас вельми ефективний спосіб поліпшити пам'ять тривожних собак. Вони стверджують, що для цього знадобиться лише один предмет.

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Як покращити пам'ять тривожних собак

У новому дослідженні, проведеному американськими вченими, продуктивність 34 лабрадорів-ретриверів була ретельно оцінена в завданні на робочу пам'ять. Експеримент включав здатність собак зберігати інформацію протягом короткого періоду, зокрема згадувати розташування ласощів, покладених експериментаторами в різні відра.

Перед початком експерименту собаки проходили інтенсивне навчання щонайменше один місяць. Тренери заповнили анкету для оцінки поведінки, щоб оцінити їх рівень тривожності та лякливості.

Далі безпосередньо перед самим завданням тваринам давали жувальну іграшку протягом 5 хвилин і реєстрували частоту укусів за допомогою комп'ютерної програми.

У собак з високою тривожністю більш часте жування під час доступу до іграшки було пов'язане з поліпшенням просторової робочої пам'яті. Цікаво, але у собак з меншою тривожністю спостерігався зворотний ефект,

– йдеться у результатах команди з Обернського університету в Алабамі.

Тож нове дослідження вказує на те, що жувальні іграшки можуть зменшити занепокоєння собак і підвищити концентрацію. Однак більш розслаблених собак, мабуть, подібні жувальні іграшки лише відволікають.

Жувальні іграшки можуть зменшити занепокоєння собак і підвищити концентрацію / Фото UnSplash

Що показують результати?

Доктор Дебора Уеллс, фахівець з поведінки та добробуту тварин з Королівського університету Белфаста, припустила, що тривожні собаки можуть відчувати більшу терапевтичну користь від жування порівняно з їхніми спокійнішими побратимами. Гіпотеза, висунута нею, вказує на те, що для собак, які виявляють менший страх, жування може в основному відвертати увагу, а не ефективно знижувати рівень збудження.

У результаті, жування відіграє вирішальну роль у покращенні довгострокової пам'яті як для тривожних, так і для спокійних собак. Вчені дійшли такого висновку, провівши ще один експеримент: собакам давали завдання пов'язане з лабіринтом. Команда зазначає, що собакам, які жували з більшою інтенсивністю, було потрібно менше спроб, щоб заново вивчити лабіринт.

Зверніть увагу: інколи доводиться залишати собак самих. Тривалість часу, протягом якого домашні тварини можуть залишатися наодинці, визначається двома ключовими факторами: віком і породою. Як надовго можна залишати собаку наодинці – читайте за посиланням!