Добрий велетень: чому собаки породи ірландський вовкодав приваблюють стільки уваги

Ірландський вовкодав (вольфгаунд) – справжній інтелігент у собачому світі. Вони мають врівноважений темперамент, терплячі, добродушні та добре піддаються дресируванню.

На своїй історичній батьківщині, в Ірландії, ці собаки є гордістю та національним надбанням. Вони популярні не лише серед заводчиків, а й серед собаководів-любителів.

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Ірландський вольфгаунд порода мисливських собак, належить до групи хортів. Одні з найбільших собак у світі.

Джерело: порода мисливських собак, належить до групи хортів. Одні з найбільших собак у світі.Джерело: Вікіпедія

Історія породи

Предками ірландських вольфгаундів були мисливські пси, що супроводжували племена кельтів. Ця порода дуже давня – є докази, що вони існували вже в 400 роках до нашої ери.



Собаки цієї породи – хороші мисливці / Фото Pixabay

У Великій Британії цих красенів використовували для жорстокої мети – їх цькували на інших псів. Коли цькування заборонили, порода опинилася під загрозою. Врятувати вольфгаундів допомогло те, що їх також полюбили мисливці: ці собаки полювали на велику дичину.

На межі XVIII – XIX століть порода знову майже зникла. Її відновили завдяки старанням селекціонера Річардсона, який по крихтах збирав відомості про породу й використовував старотипних собак для розмноження.

Характеристика породи

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою.



Ці собаки великі, але не надто важкі / Фото DogTime

Ірландські вольфгаунди – дуже великі, але не важкі пси. Зріст кобелів у холці складає до 79 сантиметрів, самки – до 71 сантиметра. Ідеальна вага становить 54 кілограми й 40 кілограмів відповідно.

Опис собак

Морда злегка загострена, голова помірно округла, трикутної форми. Нас великий, вуха високо поставлені, висячі. Тіло мускулисте й довге, худорляве. Хвіст низько посаджений. Тіло вкрите густою жорсткою шерстю.

Шерсть в ірландських вольфгаундів тверда як дріт, без підшерстку. Вони мають характерні волохаті брови й бороду.



Вольфгаунди мають жорстку шерсть переважно світлих відтінків / Фото Pixabay

Найпоширеніші забарвлення: пшеничне, світло-коричневе, тигрове. Рідше зустрічаються білий, чорний, сірий, сіро-блакитний темний.

На жаль, ці собаки не належать до довгожителів. Середній вік породи становить 7 – 10 років. Вольфгаунди схильні до захворювань опорно-рухового апарату та серцево-судинних захворювань.

Характер породи

Це собаки, які визнають одного господаря, однак виявляють прихильність до всіх членів родини. Вольфгаунди досить флегматичні й легко залишаються на самоті. При цьому вони не будуть руйнувати квартиру від нудьги.

Також вовкодави цілком добре ладнають з кішками та іншими собаками. А от птахів та гризунів вони можуть сприймати як об'єкт полювання.



Собаки цієї породи спокійні та врівноважені / Фото Pixabay

Це делікатні, слухняні й мовчазні собаки. Їх легко дресирувати, вони добре розуміють, що хоче господар. Однак ці тварини вперті й схильні до домінування, тому їх потрібно терпляче й поступово пригнічувати.

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Дітей можна залишати на одинці з дорослими й добре вихованими собаками. А от цуценята через свій чималенький розмір та силу можуть травмувати дитину, тому не потрібно лишати їх разом без нагляду дорослих.