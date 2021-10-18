До сліз: фотопроєкт про бездомних людей та їх собак у Бразилії – 25+ зворушливих фото

У Бразилії, як і в багатьох інших країнах, чимало людей не мають де жити. Через скруту на вулиці опиняються молоді й старі люди, і навіть цілі сім'ї. Становище людей на вулиці мало відрізняється від ситуації в інших країнах. Але є одна суттєва відмінність, унікальна саме для цієї країни.

Цією особливістю є те, що люди живуть разом із собаками. Хвостаті улюбленці мужньо розділяють з ними труднощі й маленькі радощі такого життя.

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Проєкт про людей і собак

Чимало людей роками живуть на вулиці зі своїми собаками. В умовах повної соціальної ізоляції, без надії поліпшити своє становище, собаки стають єдиними друзями та втіхою людей, змушених жити на вулиці.

У Бразилії створили соціальний проєкт "Вуличні мешканці та їх собаки".

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Мета цього проєкту – розповісти про те, що людям на вулиці потрібна повага та підтримка. Окрім того, ці фото розповідають – будь-хто може мати вірного друга.



Фото з інстаграму MRSC

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Фото з інстаграму MRSC

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Фото з інстаграму MRSC

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Фото з інстаграму MRSC

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Фото з інстаграму MRSC

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Фото з інстаграму MRSC

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Фото з інстаграму MRSC

Фотограф розповідає про людей

Фотограф домашніх тварин Ед Лепоро з 2012 року почав фотографувати та писати про собак та їх опікунів, які змушені жити на вулиці.

У 2015 році він випустив свою першу книгу, що поклала початок соціальному проєкту.

Тепер це повноцінна організація, що пропонує допомогу в догляді за твариною. Тут собаці можуть надати корм, ветеринарну допомогу, а також засоби для боротьби із паразитами.

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Нашим завдання є допомагати домашнім тваринам жити довше, щасливіше і здоровішим життям завдяки правильному харчуванню та догляду. Фахівці Purina® розуміють і поділяють сильне почуття любові та поваги, які відчувають власники домашніх улюбленців.



Фото з інстаграму MRSC

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Фото з інстаграму MRSC

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Фото з інстаграму MRSC

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Фото з інстаграму MRSC

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Фото з інстаграму MRSC

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Фото з інстаграму MRSC

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Фото з інстаграму MRSC

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Фото з інстаграму MRSC

Допомагають і людям

У соціальному проєкті "Вуличні мешканці та їх собаки" дбають не тільки про собак. Власники чотирилапих мають змогу прийняти душ та поснідати. Окрім того, людям роздають набори особистої гігієни та рюкзаки для речей.

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