До Дня улюбленців: правоохоронці розповіли, як захистити тварин від жорстокого поводження

Чимало людей не знають, що українські закони передбачають відповідальність за жорстоке поводження із тваринами. Дізнайтеся, що робити, аби покарати кривдників.

Тварини – живі істоти, що мають емоції, відчувають біль та заслуговують людяного й доброго ставлення. Про права тварин можна й потрібно говорити – щоб захистити пухнастиків від жорсткого поводження та експлуатації.

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Якщо ви побачили, що хтось знущається з тварин

зафіксуйт е жорстоке поводження з тваринами (зробіть фото- або відеозйомку),

е жорстоке поводження з тваринами (зробіть фото- або відеозйомку), знайдіть свідків, зафіксуйте їх контактні дані,

зафіксуйте їх контактні дані, дізнайтеся контактні дані власника тварини,

зверніться із заявою в поліцію щодо жорстокого поводження з твариною. В заяві вкажіть, хто є власником тварини. До заяви долучіть фото-, відеозйомку, контактні дані свідків.



Відповідальність, передбачена законом про захист тварин / Інфографіка 24 каналу

Яке покарання передбачене

Не так багато речей є важливішими за здоров'я та щастя ваших улюбленців. Для того, щоб бути здоровими та енергійними, їм потрібна справді якісна їжа.щоб задовольнити усі потреби тварин.

За побої або знущання з тварин загрожує штраф у розмірі від 3400 до 5100 гривень. У власника, який знущається зі свого улюбленця, тварину можуть конфіскувати.

За колективне або повторне знущання передбачений штраф від 5100 до 8500 гривень.

Якщо поліція кваліфікує правопорушення за статтею Кримінального кодексу України, винуватцю загрожує обмеження або позбавлення волі.

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Обмеження волі від 1 до 3 років або позбавлення волі на строк від 2 до 3 років. Якщо злочин вчинив власник, у нього конфіскують тварину.

Якщо зловмисник знущався з тварини з особливою жорстокістю (повторно, колективні знущання, стосовно двох і більше тварин), то йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Запам'ятайте або збережіть алгоритм дій в разі жорстокого поводження з тваринами. Так ви допоможете поліції покарати винних.

Повний текст повідомлення:

За жорстоке поводження з тваринами передбачена відповідальність – ст. 299 ККУ, ст. 89 КУпАП та ст. 35 ЗУ “Про захист тварин від жорстокого поводження”.

Що робити, якщо ви стали свідком жорстокого поводження з тваринами:

зафіксуйте жорстоке поводження з тваринами (фото-, відеозйомка);

знайдіть свідків, зафіксуйте їх контактні дані;

дізнайтеся контактні дані власника тварини;

зверніться із заявою в поліцію щодо жорстокого поводження з твариною. В заяві вкажіть, хто є власником тварини. До заяви долучіть фото-, відеозйомку, контактні дані свідків.

Інформацію збирають дільничні, а розслідування здійснюють слідчі. Потім справу передають до суду, який приймає рішення щодо притягнення до відповідальності особи, яка образила тварину.

Яке покарання чекає на зловмисника

Побої, знущання з тваринами тягнуть за собою штраф від 3400 до 5100 грн з конфіскацією тварини, якщо її життю є загроза.

У разі колективних знущань, повторного випадку знущання – штраф збільшується від 5100 грн до 8500 грн або адмінарешт до 15 діб з конфіскацією тварини в разі потреби.

Якщо поліція кваліфікує жорстоке поводження з твариною за статтею Кримінального кодексу України, винуватцю в залежності від наслідків (загибель тварини) загрожує обмеження волі від 1 до 3 років або позбавлення волі на строк від 2 до 3 років з конфіскацією тварини.

Передбачено також покарання до 8 років позбавлення волі, якщо зловмисник зробив це з особливою жорстокістю (повторно, колективні знущання, стосовно двох і більше тварин).