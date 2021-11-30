Животные – живые существа, у которых есть эмоции, и которые испытывают боль. Они заслуживают человечного и доброго отношения. О правах животных можно и нужно говорить – чтобы защитить пушистиков от жесткого обращения и эксплуатации.

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Если вы увидели, что кто-то издевается над животными

зафиксируйте жестокое обращение с животными (сделайте фото- или видеосъемку),

найдите свидетелей, зафиксируйте их контактные данные,

узнайте контактные данные владельца животного,

обратитесь с заявлением в полицию по поводу жестокого обращения с животным. В заявлении укажите, кто владеет животным. К заявлению добавьте фото-, видеосъемку, контактные данные свидетелей.



Ответственность, предусмотренная законом о защите животных / Инфографика 24 канала

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Какое наказание предусмотрено

За побои или издевательства над животными грозит штраф в размере от 3400 до 5100 гривен. У владельца, издевающегося над своим питомцем, животное могут конфисковать.

За коллективное или повторное издевательство предусмотрен штраф от 5100 до 8500 гривен.

Если полиция квалифицирует правонарушения по статье Уголовного кодекса Украины, виновнику грозит ограничение или лишение свободы.

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Ограничение свободы от 1 до 3 лет или лишение свободы сроком от 2 до 3 лет. Если преступление совершил владелец, у него конфискуют животное.

Если злоумышленник издевался над животным с особой жестокостью (повторно, коллективные издевательства относительно двух и более животных), то ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Важно. Запомните или сохраните алгоритм действий в случае жестокого обращения с животными. Так вы поможете полиции наказать виновных.

Полный текст сообщения:

За жестокое обращение с животными предусмотрена ответственность – ст. 299 УК, ст. 89 КУоАП и ст. 35 ЗУ "О защите животных от жестокого обращения".

Что делать, если вы стали свидетелем жестокого обращения с животными:

зафиксируйте жестокое обращение с животными (фото-, видеосъемка);

найдите свидетелей, зафиксируйте их контактные данные;

узнайте контактные данные владельца животного;

обратитесь с заявлением в полицию по поводу жестокого обращения с животным. В заявлении укажите, кто владеет животным. К заявлению подключите фото-, видеосъемку, контактные данные свидетелей.