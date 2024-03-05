Не вміє ходити по землі: в Дніпрі собака протягом 8 років живе на даху гаражів

У Дніпрі мешканці повідомили про собаку на прізвисько Яреська, яка вже вісім років живе на дахах гаражів. За словами місцевих жителів, вона не вміє ходити по землі.

Собака від народження живе на даху гаражів

Яреська біля гаражів з'явилася, коли була цуценям. За ці роки місцеві звикли до неї та вважають охоронницею двору.

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Оскільки собака ходить тільки по даху гаражів, місцеві приносять туди для неї їжу. Найчастіше дають кашу, бульйон та собачий корм.

Собака Яреська / Скриншот з відео Суспільне Дніпро

До Яреськи підходять як дорослі, так і діти, адже тварина лагідна та зовсім не агресивна.

Вона тут з самого дитинства. Вона тут народилася. У неї є дві будки, ми її годуємо, даємо пити. Все там є, вона таким способом нас охороняє,

— розповідає дніпрянин Ярослав.

Ярослав пригадує, що одного дня собака вирішила стрибнути з даху, проте щойно стала на землю, її ноги роз'їхалися і вона не змогла піти далі. Там вона і стояла на місці, поки люди не допомогли піднятися назад.

Будка Яреськи на даху / Скриншот з відео Суспільне Дніпро

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