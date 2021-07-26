До дикої природи: 7 тварин, популяцію яких вдається відновлювати

Багато видів тварин з різних причин опинились на межі вимирання. Деякі види людям таки вдається повернути назад у дику природу.

Видання публікує список тварин, яких вдалось повернути назад у дику природу. Тепер ці 7 видів фактично мають ще один шанс відновити популіцію в природі.

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7 видів тварин, які повернули назад у дику природу

Європейські бобри

У 16 столітті за цими тваринам дуже полювали через хутро та м'ясо. Їх навіть деякі країни вважали вимерлими. Зараз в Британії працюють різні ініціативи, які покликані відновити популяцію. Це доволі добре вдається. Користь цих тварин у тому, що у природі бобри будують дамби у воді. Це може знизити ризик паводків.



У природі бобри будують дамби, що можуть дещо стримувати паводки / Pixabay

Коні Пржевальського

Як не дивно, проте тварин багато на території Чорнобилю. Коні живуть там ще з 1998 року. З того часу їх популяція зросла в кілька разів.

Євразійська та іберійська рись

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Цих тварин майже знищили 200 років тому, та вони повернулись у природу та підтримують баланс у популяціях інших тварин. Євразійська рись була повторно інтродукована (штучно розведена – 24 канал) в швейцарських Альпах ще в 70 роках. Іберійську рись можна зустріти в тепліших кліматичних зонах – зокрема в Іспанії та Португалії. Також – в Словенії, Франції, Італії, Чехії та Австрії.



Євразійську рись тепер можна зустріти в Альпах / Фото Pexels

Тасманійський диявол

Це хижий сумчастий ссавець, якого ще 3 тисячі років тому можна було часто зустріти в Австралії. Проте хвороби та прихід динго (дикої австралійської собаки) значно зменшили їх кількість. Минулого року тварин взялись відновлювати в заповіднику дикої природи у штаті Новий Південний Уельс. Там намагаються відновити їхню популяцію.



Тасманійського диявола намагаються відновити в Австралії / Фото Pexels

Білий лелека

Був період, коли популяція лелек значно зменшилась. Зокрема у 60 роки 20 століття – тоді причина була в дедалі більшій індустріалізації. Це викликало занепокоєння у жителів Ельзасу, що у Франції. Адже саме лелека є символом їхнього регіону. Тоді у 1976 році там створили центр розмноження тварин, щоб відновити популяцію.



Популяція диких лелек дуже зменшилась у 1960-х роках / Фото Pixabay

Європейський або чорнобривий хом'як

Ще у 2011 році тварина відчула на собі відсутність соціального захисту, адже її вважали шкідником. Тому їхня кількість зменшилась на території всієї Європи. Доклали зусиль до відновлення тварин у 2020 році в Хотинському національному природному парку. Там разом з Київським зоологічним парком відновлюють кількість хом'яків в Україні. Скажімо, минулого року випустили у природу 11 молодих хом'яків.



Популяцію хом'яків намагаються відновити в Україні / Фото IPHC

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