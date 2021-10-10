Дівчина разом з собакою створює пародійні версії відомих картин: курйозні фото

Художниця Еліза Рейнхардт разом зі своєю собакою створює пародійні версії знаменитих картин. Про результат їх роботи – читайте у матеріалі.

Об'єднавшись з австралійською вівчаркою Фінном, Еліза пародіює відомі твори мистецтва. Проєкт дівчина вигадала ще у 2020 році, адже через пандемію COVID-19 люди перестали замовляти у неї звичайні картини.

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"Я художник. Мені дуже хотілося піти працювати у свою студію, але щоразу Фінн дуже засмучувався. Тому я почала думати над проєктом, в якому ми могли б брати участь разом", – розповіла Еліза.

Я думала, що ми зробимо декілька фото й Фіннові стане нудно, але його порода – робоча. Тому малюк не втомлювався, а навіть брав активну участь в зйомках,

– пригадала Еліза.

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Художниця пригадала, що люди часто дякують за її проєкт. Адже разом з Фінном вони допомагають їм побачити деталі, яких не помічали раніше.

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"Я думаю, що між людьми та мистецтвом є дистанція, коли стосується його аналізу або обговорення. Сподіваюся, що Фінн і знайомі для всіх предмети на моїх роботах допоможуть зрозуміти, що мистецтво не так далеко, як може здаватися", – додала Еліза.

Дивіться фото, які робить Еліза з Фінном: