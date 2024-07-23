Усередині щось рухалося: дівчина була шокована, відкривши посилку з Amazon – фото жителя коробки
Джерело:мережа "X" @sofiaserrano97
Нещодавно Софія Серрано з Колумбії отримала приголомшливий сюрприз, коли замовила на Amazon аерофритюрницю. Відкривши пакунок, вона виявила, що всередині коробки щось рухається, що викликало страх і здивування.
Софія виявила непроханого гостя у вигляді великої ящірки, коли отримала нову кухонну техніку. Серано спантеличена тим, як рептилія опинилася в коробці.
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Разом із новим кухонним приладом була величезна ящірка
Жінка, яка з нетерпінням чекала на прибуття свого нового кухонного приладу, була шокована, коли виявила в пакунку несподіваного гостя. Відкривши посилку з фритюрницею, яку вона замовила на Amazon, вона побачила велику ящірку всередині коробки.
Софія вирішила поділитися фотографією тварини з користувачами соцмереж.
Ми замовили на Amazon фритюрницю, а вона приїхала разом із компаньйоном,
— підписала вона.
У коробці була величезна ящірка / Фото sofiaserrano97
Софія була спантеличена тим, як вона опинилася в коробці. Хоча деякі користувачі соціальних мереж припустили, що це може бути іспанська скельна ящірка батука, Софія вважає, що "безбілетник" зі США, де і була упакована її фритюрниця.
Пост дівчини швидко розлетівся інтернетом, швидко набравши безліч вподобань і переглядів. Ось декілька коментарів, які залишили користувачі:
- "Як ви її назвали?",
- "Я б померла, якби зі мною таке сталося. З іншого боку, як шкода маленьке звірятко, воно, мабуть, налякане, голодне і хоче пити",
- "Виявлено новий страх",
- "Це одна з найстрашніших історій жахів, які я чула за останні роки".