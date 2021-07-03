Дива еволюції: неймовірні тварини, в існування яких важко повірити

Природа завжди вміла дивувати, і її загадки досі до кінця не вивчені. У ході еволюції деякі тварини набули ознак, які зовсім не притаманні їхньому виду.

Риби з ніжками або вагітні чоловічі особини – це не вигадка поганого природознавця, а реальні приклади неймовірного процесу еволюції. Знайомтеся з тваринами, які вразять кожного своєю оригінальністю.

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Прозора жаба

У тропічних лісах Центральної та Південної Америки живуть дивовижні жаби, биття серця яких може побачити кожен.

Прозора жаба / Фото LiveScience

Зазвичай вони оточені зеленню, тож зелене забарвлення зверху та "прозорий" знизу тулуб ідеально підходять для маскування.

Риба з ніжками

Аксолоти – це дивовижні рибки, які мають ніжки та активно їх використовують, гуляючи по дну озер та каналів.

Прогулянка по дну / Фото LiveScience

Аксолоти ніколи не виходять з води, ареал їхнього поширення – озера поблизу Мехіко. Вони виростають до 30 сантиметрів у довжину та харчуються дрібними комахами.

Вагітний самець

Повноцінний раціон – запорука гарного самопочуття наших чотирилапих друзів. Обирайте збалансовані корми Purina , щоб ваш улюбленець завжди залишався здоровим та щасливим.

Морські коники, морські комарі та морські дракони – єдині представники тваринного світу, серед яких тягар вагітності лягає на самців.

Самець морського коника / Фото LiveScience

Такий наслідок еволюційних процесів дозволяє самкам відкладати більше яєць та сприяє поширенню і виживанню виду.

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Безсмертна медуза

Смерть є частиною життєвого циклу не всіх організмів на землі. Turritopsis dohrnii – це медуза, яка може жити вічно.

Безсмертна медуза / Фото LiveScience

Опинившись в небезпеці, медуза може повернутися на попередню стадію розвитку та почати життя заново. Ці медузи зустрічаються у теплих водах по всьому світу.