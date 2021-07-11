Диких кабанів, що обжилися в ізраїльському місті Хайфа, хочуть переселити: не всі цьому раді

У невеликому місті Хайфа кабани на вулицях стали візитівкою і чимось таким звичним, як голуби в Україні. Втім, їх хочуть пересилити у природний заповідник.

Мешканці Хайфи неоднозначно ставилися до того, що дикі кабани сновигають вулицями міста у пошуках їжі. Відтак, влада як і обіцяла, намагатиметься вирішити проблему кабанців їхнім переселенням.

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Куди хочуть переселити кабанів Хайфи

Мерія Хайфи і Управління природи і парків вирішили спробувати переселити кабанів в який-небудь заповідник. ЗМІ повідомляли, що новим будинком для тварин може стати заповідник "Ар- Хоршан".

Втім, цьому абсолютно не раді мешканці міста Зіхрон-Якова, який розташований поруч. Вони стверджують: кабани настільки звикли жити у місті, що просто втечуть із заповідника і обживуться на їхніх вулицях.



Кабани заполонили вулиці Хайфи і перестали боятися людей / Фото Дена Балілті (The New York Times)

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Мер Зіхрон-Яакова Зів Деша на своєму фейсбуці пообіцяв, що він зробить все від нього залежне, щоб кабани Хайфи не наблизилися до його міста. Він також звернувся до гендиректора Управління природи і парків з вимогою скасувати експеримент.

Неможливо вирішити проблему одного муніципального округу, просто перекинувши її на інші населені пункти,

– написав він.

Поки влада між собою свариться, кабанці продовжують жити просто на вулицях міста. Ось цей сонний, наприклад, став зіркою інтернету.

Чому у Хайфі так багато диких кабанів

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Джерело: The New York Times