Диких кабанів, що обжилися в ізраїльському місті Хайфа, хочуть переселити: не всі цьому раді
Джерело:Newsru.co.il
У невеликому місті Хайфа кабани на вулицях стали візитівкою і чимось таким звичним, як голуби в Україні. Втім, їх хочуть пересилити у природний заповідник.
Мешканці Хайфи неоднозначно ставилися до того, що дикі кабани сновигають вулицями міста у пошуках їжі. Відтак, влада як і обіцяла, намагатиметься вирішити проблему кабанців їхнім переселенням.
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Куди хочуть переселити кабанів Хайфи
Мерія Хайфи і Управління природи і парків вирішили спробувати переселити кабанів в який-небудь заповідник. ЗМІ повідомляли, що новим будинком для тварин може стати заповідник "Ар- Хоршан".
Втім, цьому абсолютно не раді мешканці міста Зіхрон-Якова, який розташований поруч. Вони стверджують: кабани настільки звикли жити у місті, що просто втечуть із заповідника і обживуться на їхніх вулицях.
Кабани заполонили вулиці Хайфи і перестали боятися людей / Фото Дена Балілті (The New York Times)
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Мер Зіхрон-Яакова Зів Деша на своєму фейсбуці пообіцяв, що він зробить все від нього залежне, щоб кабани Хайфи не наблизилися до його міста. Він також звернувся до гендиректора Управління природи і парків з вимогою скасувати експеримент.
Неможливо вирішити проблему одного муніципального округу, просто перекинувши її на інші населені пункти,
– написав він.
Поки влада між собою свариться, кабанці продовжують жити просто на вулицях міста. Ось цей сонний, наприклад, став зіркою інтернету.Тваринки можуть з легкістю розсмішити своїми гримасами чи витівками. Ще більше задоволення – спостерігати за власними домашніми улюбленцями, про яких дбати легко з Purina®. Збалансований корм із поживними речовинами не тільки втамує їхній голод, але й збадьорить. Відтак гарні фото і відео вам гарантовані.
Чому у Хайфі так багато диких кабанів
Джерело: The New York Times
- Пандемія тут ні до чого: кабани Хайфи почали оселятися у місті задовго до того, як коронавірус поширився. У 2019 році на вулицях нарахували 1328 кабанів. У 2015 році їх було на 40% менше.
- Немає одностайної думки, чому кабани оселилися в Хайфі в такій великій кількості.
- Деякі припускають, що через величезну пожежу навколо Хайфи у 2016 році, яка знищила природне середовище існування кабанів.
- Інші стверджують, що на це вплинуло рішення мера: він заборонив відстріл кабанів.
- Водночас екологи стверджують: проблема значно простіша – багато харчових відходів, які люди залишають у громадських місцях. Така пожива для кабанів є доступнішою, ніж їжа у лісах і ярах, які оточують Хайфу.